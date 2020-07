Que los ministros de Salud y Ciencia no hayan firmado el decreto de subsidio a los servicios públicos fue motivo suficiente para que la Corte lo declarara inconstitucional. Desde la oposición critican esta omisión del Gobierno y desde el uribismo descalifican la decisión del alto tribunal.

El vocero de la Alianza Verde, Wilmer Leal, cuestionó de frente al Gobierno luego de que la Corte Constitucional haya declarado inexequible el decreto 580 del 15 de abril de 2020 porque faltaron dos firmas en la expedición del mismo. En este caso, la de los ministros de Salud, Fernando Ruiz, y de Ciencia y Tecnología, Mábel Torres.

Lea más: Tumban decreto de subsidios para acueducto porque no firmaron todos los ministros.

“Pareciera que el Gobierno hiciera estas cosas a propósito para no asumir su responsabilidad”, dijo Leal, en referencia a los otros decretos legislativos que ya han pasado por el examen constitucional y cuentan con las firmas de todo el gabinete, según lo define la misma Constitución.

Para el representante de los verdes, “es una pena que uno de los pocos decretos que buscaba un alivio directo a los hogares colombianos, que la están pasando mal durante la crisis, se haya derogado”.

Aunque el Gobierno no se ha manifestado oficialmente con relación a la última decisión de la Corte, se conoce que se citó a una reunión para analizar los pasos a seguir para subsanar la situación, según RCN Radio. Se espera que al finalizar el día haya un pronunciamiento desde la Casa de Nariño.

Congresistas del uribismo han criticado la postura del alto tribunal. “Que la Corte tumbe la posibilidad de subsidiar los servicios públicos de los más vulnerables, demuestra su desconexión con los colombianos y su poco interés por aportar soluciones en medio de la crisis. La razón: dos firmas”, escribió la representante Jénnifer Arias.

Por su lado, el senador Ernesto Macías manifestó que la decisión es extrema, un”absurdo y sin antecedentes”, que causa un daño irreparable.

En el examen constitucional, la Corte le pidió al Gobierno explicación por la ausencia de las dos firmas, a través de la Secretaría Jurídica se aceptó la omisión, pero no se le allegó al tribunal una excusa que justificara el hecho.

(Lea también: Firmatón de decretos por emergencia del COVID-19)

Para la Corte este no es un asunto menor y las firmas de todo el gabinete son indispensables “en la medida en que garantizar el principio democrático durante el estado de excepción, pues se contrarresta el déficit de deliberación y se limita la facultad discrecional del presidente”.

Esta decisión fue tomada pese al concepto de la Procuraduría que pedía que se declarara la inconstitucionalidad a partir del 1º de enero de 2021. Esto debido a la importancia del decreto con el que se aseguraba, por ejemplo, el acceso al agua para el lavado constante de las manos, una de las principales medidas preventivas contra el contagio del coronavirus.

Bien lo recuerda un expresidente de la Corte Constitucional que pide no ser citado: “Hay unos registros formales para la expedición de los decretos legislativos, y uno de esos son las firmas. Era evidente el error en el trámite y no se puede hacer una excepción por más de que haya un análisis de la necesidad. La pregunta ahora es ¿cómo es posible que el Gobierno no haya cumplido con los requerimientos para un decreto de estas características?”.