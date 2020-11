Cuestionan cronograma para elección de magistrados de Comisión de Disciplina Judicial

La senadora Angélica Lozano criticó que las votaciones estuvieran planilladas para el día después de que los candidatos se presenten ante el Congreso.

Este martes, los presidentes del Senado y Cámara anunciaron el cronograma para la elección de magistrados de la naciente Comisión de Disciplina Judicial. Se estableció que el primero diciembre será la presentación de los 21 candidatos y al día siguiente el Congreso en pleno realizará la votación para elegir a los 7 miembros del tribunal disciplinario que fue creado en 2015 pero que hasta ahora entrará en funciones.

La disposición de las mesas directivas no fue del gusto de todos los congresistas, así lo hizo saber la senadora de la Alianza Verde Angélica Lozano a través de una carta a los presidentes Arturo Char (Senado) y Germán Blanco (Cámara). Según la senadora, no se da el tiempo suficiente para que los miembros del Legislativo reflexionen sobre los siete votos que tienen que proferir.

“Carece de todo sentido un termino tan corto para tomar una decisión acertada. En tan poco tiempo es imposible hacer un proceso de selección y tomar una decisión seria e informada”, comentó Lozano, que pidió que se les otorgue un mayor tiempo para investigar a los ternados: su trayectoria, datos aportados, referencias y entrevistas individuales con cada una de las bancadas y los aspirantes.

La senadora señaló que tomar una decisión de este tamaño en tan poco tiempo “genera un mal ambiente”, pues da a entender que la decisión ya está tomada y que desde el congreso solo se ejecutará la determinación de algún poderoso. Por estás razones, Lozano pidió que por lo menos se les otorgue una semana para todo este procedimiento.

En la misiva, de una sola página, la congresista de los Verdes destacó que la Comisión que entrará en funciones cuando se elijan sus siete magistrados tendrá un importante papel. Esto debido a que “ejercerá la máxima autoridad disciplinaria de los funcionarios de la Rama Judicial”. Por esto mismo argumentó que los escogidos deben ser los más idóneos, y que de un día para otro no se puede cerciorar de que así sean.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial es una deuda de poco más de 5 años, cuando fue creada por la reforma de equilibrio de poderes para reemplazar a la criticada Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. El problema que ha trabado la elección por medida década fue que en el mismo acto se estableció que se debía realizar una convocatoria pública reglada para realizar las ternas.

Pero La ley estatutaria para cumplir este requisito nunca fue tramitada por el Congreso, y al momento de presentarse las ternas por parte de Presidencia y el Consejo Superior de la Judicatura, en 2017, estas fueron tumbadas por el Consejo de Estado.

Desde entonces, la Sala Disciplinaria del CSJ quedó en una especie de limbo jurídico: tenía que seguir porque su reemplazo no había entrado a funcionar, pero sus magistrados no podían ser elegidos porque jurídicamente ya no existía. Esto incluso llevó a que dos de sus magistrados, Julia Emma Garzón y Pedro Alonso Sanabria, se quedaran en sus cargos por 12 años, cuando la ley colombiana define como periodo máximo tan solo 8 años.

A pesar de que se radicaron varios proyectos para crear la ley estatutaria necesaria para las ternas, el Congreso nunca sacó adelante este requisito. La situación la vino a resolver la Corte Constitucional, que se pronunció ante una tutela que pedía la salida de los magistrados Garzón y Sanabria. El alto tribunal concedió la solicitud y estableció un plazo de dos meses para que las ternas para la Comisión de Disciplina Judicial fueran enviadas al Congreso para la elección de los siete magistrados que desde 2016 deberían estar velando por la disciplina de la rama judicial.