“Daremos un salto productivo a la bioeconomía”: Marta Lucía Ramírez

Al destacar que Colombia asumió recientemente la presidencia del Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur), la Alianza Pacífico y la CAN, espacios multilaterales para la promoción del comercio, la funcionaria habla de los planes para que el país sea la “India de América Latina”.

Este año se cumplen 30 años de la apertura económica, sueño que el país se propuso cumplir en las postrimerías del siglo XX. El CONPES 2494 de 1990 perfiló una estrategia con una apuesta clara: la modernización de la economía colombiana y su internacionalización debían ir inequívocamente de la mano.

Tres décadas después, Colombia tiene acuerdos comerciales con 16 países que son el 60% del PIB mundial. Con ello, los colombianos accedimos a una variada oferta de bienes y servicios, al tiempo que nuestro empresariado se insertó en un mercado de más de 1.800 millones de consumidores.

No obstante, lo cierto es que nuestro grado de apertura, medido como participación de importaciones y exportaciones en el PIB, es menor al resto de Latinoamérica (38,1% vs. 45,7%). Este hecho ha suscitado numerosas críticas, las más radicales, lo catalogan como muestra del fracaso del modelo económico. Apreciaciones como estas, ignoran que la globalización ha permeado el desarrollo mundial, y que no es opcional insertarse en los mercados internacionales.

Estamos ante un momento único. Hacer política de comercio exterior es cada vez más difícil debido a la diversidad de actores y procesos que hoy intervienen en los intercambios comerciales. No es gratuito que el proteccionismo haya aumentado en varias latitudes. Los efectos económicos de la pandemia acentuaron el fenómeno. Las cadenas productivas nacionales e internacionales se paralizaron por cuenta de las cuarentenas y el empresariado se está acoplando a los cambios. No en vano la OMC estima que el comercio internacional mundial caerá 30% este año.

El Banco Mundial afirma que insertarse en el mercado internacional aumenta el ingreso, fomenta la creación de empleo de calidad y reduce la pobreza. Para Colombia esos beneficios solo se materializarán en la medida que participemos en él de manera más sofisticada. La regulación, los gustos de los consumidores, el masivo uso de tecnología e información requieren de procesos de producción y comercialización cada vez más avanzados.

Colombia asumió recientemente la presidencia del Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur), la Alianza Pacífico y la CAN, espacios multilaterales para la promoción del comercio. Dicha circunstancia se alinea maravillosamente con la instauración de la misión de internacionalización para recibir recomendaciones en pro de aumentar la competitividad y productividad del aparato productivo de cara a la ingente necesidad de insertarlo en las cadenas globales de valor.

La misión cuenta con una nómina de lujo compuesta por cinco reconocidos expertos internacionales en tendencias globales y mejores prácticas en diseño de política comercial, acompañados de cinco expertos nacionales que aterrizan las discusiones a las condiciones país. A ellos se suman representantes de los ámbitos empresarial, político y académico. Las recomendaciones de la misión serán publicadas a principios de 2021.

La misión concentró sus análisis en 15 áreas de trabajo como caracterización de cadenas globales de valor en la era post-covid, alternativas de política comercial, modelos para la prestación de servicios modernos, atracción de inversión extranjera y poder de mercado.

Apalancados en que somos el segundo país más biodiverso del mundo, daremos un salto productivo en torno al desarrollo sostenible y la bioeconomía. A su vez, nuestras ventajas en el sector servicios y la economía naranja nos permitirán proyectarnos como la “India de América Latina”.

El 2020 ha sido un año que ha puesto a prueba toda nuestro tesón y capacidad de trabajo. Al igual que hace tres décadas, debemos unirnos en torno a la internacionalización de la economía. No desaprovecharemos la oportunidad de oro de transformar la economía colombiana.

*Vicepresidenta de la República