De la Calle se arrima al Partido de la U

Redacción Politíca

Humberto de la Calle, candidato presidencial liberal, dialogando con Aurelio Iragorri, director de la U. Archivo particular

Ya no hay vuelta atrás. Humberto de la Calle, el candidato presidencial del Partido Liberal, irá solo a la primera vuelta del 27 de mayo y no buscará coalición con algún otro aspirante, aunque sí explorará la posibilidad de contar con el apoyo de otras colectividades, en concreto, del Partido de la U, que no tiene candidato propio.

Sin embargo, él mismo reconoció que sí tuvo intenciones de establecer una alianza con Sergio Fajardo, la cual no se pudo concretar: “Yo tengo afinidades con Fajardo, siempre lo he dicho y también lo invité en su momento, para que procediéramos a esa alianza, yo creo que fue una lástima y un error, por eso estamos trabajando para primera vuelta pues yo veo que hay complejidades en ese camino sin perjuicio de entender que ningún colombianos quiere extremismos”, dijo.

Tras una reunión hoy con Aurelio Iragorri, director de la U, el exnegociador de paz en La Habana reconoció que “hay un núcleo alrededor de la paz” y que el objetivo es lograr una “alianza colombianista, que evite los extremismos”, bajo la tesis del “cambio seguro”.

“Las Farc sacaron 50 mil votos, ese cuento que le habíamos entregado el país es totalmente falso. Con las elecciones del 11 de marzo, finalmente me quito el San Benito de que uno estaba trabajando para las Farc. No nos están dando bala, entraron a la democracia y está demostrado que hoy ya no representan ningún riesgo para Colombia”, enfatizó De la Calle.

Por su parte, Iragorri señaló que se hace necesario que haya luces de unidad entre los sectores afines que hoy están en el juego presidencial, y acabar con tanta división. “Humberto es un líder muy importante para el país, él dejó como legado en su trabajo previo la paz para Colombia, acabando con 52 años de guerra (…) aunque no se siente mucho en la ciudades capitales, en tierras donde el índice de mortalidad de la gente por acciones guerrilleras era alto, sí es notorio con una disminución del 99%”, manifestó.

El director de la U invitó a los colombianos a visualizar el comportamiento de cada líder y cómo se comportaría si tuviera un gran poder. “Por el Partido de la Unidad no daban un peso antes de las elecciones (…) ahora estamos analizando los temas programáticos de cada uno de los candidatos, que son fundamentales. El tema de la paz debe ser irreversible. Una cosa es estar negociando años, cómo lo hizo Humberto, solucionando un problema que nadie pudo hacerlo antes que él y aunque todo mundo lo intentó y no lo logró, él pudo dejarle a nuestros hijos una generación que puede ver un país en paz. Eso vale más que cualquier cosa”, puntualizó.

Al interior del Partido de la U hay sectores que se inclinan por respaldar en la elección presidencial a Germán Vargas Lleras, mientras que otros creen que es mejor volver al uribismo y estar del lado de Iván Duque. Pero por lo que se vio hoy, el Partido Liberal, con Humberto de la Calle, es otra opción de alianza ue aparece sobre la mesa. La decisión final, han dicho internamente, se tomará después de Semana Santa.