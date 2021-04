Decreto que regula la aspersión aérea con glifosato: críticas y apoyos del mundo político

Con la decisión del Gobierno de Iván Duque, todo apunta a que el país regresará a esta forma de erradicación de cultivos de uso ilícito. La oposición insiste en los efectos negativos para los colombianos que recibirán la aspersión. Voces presidenciables se pronunciaron.

El gabinete ministerial del Gobierno del presidente Iván Duque anunció la expedición del decreto que regula la aspersión aérea con glifosato. Con ello, prendió la luz verde para regresar a esta práctica de erradicación de cultivos de uso ilícito, la misma que fue suspendida en 2015 por el Consejo Nacional de Estupefacientes y que ha sido blanco de todo tipo de críticas por parte de organizaciones sociales y sectores políticos por los efectos perjudiciales que tendría en las poblaciones que recibirían en sus cuerpos las gotas del herbicida.

La decisión desató una serie de opiniones, críticas y apoyos, por parte del mundo político. Aunque el Gobierno insiste en que acató lo ordenado por la Corte Constitucional en las sentencias emitidas en torno al tema, la oposición encontró el pronunciamiento como un paso hacia el camino equivocado, un retroceso, mientras que los sectores de derecha le dieron el visto bueno como respuesta al narcotráfico. Desde ya, los actores políticos, los mismos que compiten por la Presidencia y las curules en el Congreso para 2022, difundieron sus pensamientos al respecto.

Ese es el caso de Camilo Romero, precandidato por la Alianza Verde. El exgobernador de Nariño ha tenido una voz amplificada en rechazo al glifosato. Como gobernador, durante uno de los talleres Construyendo País del presidente Duque, Romero le dijo de frente al primer mandatario que el herbicida no era la solución. Este lunes y en plena precampaña por el cargo máximo del Ejecutivo, Romero reiteró que lo siguiente a esta decisión será una tragedia para los colombianos más vulnerables. “Se avecina una tragedia humana y ambiental sin precedentes. Hay que acabar con el narcotráfico, de acuerdo, pero no puede ser a costa de la gente y el territorio. ¡No al glifosato, no ha dado resultado!”, trinó.

De igual forma, actores como Antonio Sanguino, senador verde, y el exgobernador Sergio Fajardo, hicieron lo propio. Ambos son precandidatos y, desde su orilla política alternativa, criticaron la decisión del Gobierno. “Pediremos a la Corte Constitucional que se pronuncie sobre violación de principios de precaución. ¡Congreso debe prohibir uso de glifosato!”, expresó Sanguino. A su turno, Fajardo indicó que es un “grave error por donde se le mire”. “No soluciona el problema de las drogas, pone en riesgo la salud de las personas y genera múltiples afectaciones ambientales. Por ahí no es”, resaltó.

Desde la esquina verde también tomó la palabra Iván Marulanda. El precandidato y senador es autor del proyecto que busca regular la hoja de coca y la comercialización de la cocaína, una iniciativa que se discutirá este miércoles en el Senado y que se ve ambientada con este nuevo decreto. Marulanda reitera que la guerra contra el narcotráfico, de la manera como la han llevado los gobiernos tradicionales, es el camino equivocado. “Es hora de que nos preguntemos si valen la pena los costos económicos, sociales y ambientales de las aspersiones aéreas. Urge cambio de enfoque”, añadió.

El exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien hace parte de la Coalición de la Esperanza, también dio su parte de la situación: “Es comprobado que la fumigación con glifosato a los cultivos ilícitos causa cáncer y severos daños ambientales. Y viene después la resiembra. Es ineficaz además.Por eso no sabemos si la insistencia del gobierno en fumigar es una insensatez o una estupidez.O las dos”, cuestionó.