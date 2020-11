El defensor, Carlos Camargo, estuvo hoy en La Guajira, reunido con los directivos de Sintracarbón. Les pidió a las partes buscar consensos para superar la crisis.

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, junto a un equipo de la entidad, se reunió este viernes con directivos de Sintracarbón, sindicato del Cerrejón, liderado por su presidente, Igor Díaz López, con el fin de buscarle una salida al conflicto laboral que desde hace 67 días afecta a por lo menos cinco mil empleados de la compañía.

“Hay un equipo de trabajo importante de la Defensoría que se trasladó desde Bogotá, y la misma defensora regional, para tratar de llegar a una concertación entre las partes y poder levantar el paro, que no sólo está perjudicando a los trabajadores sino a los empresarios. Estamos pidiéndoles a las partes que se sienten a discutir cada uno de los puntos y tratar de llegar a un consenso para levantar este paro, que tanto daño le está haciendo al departamento, a las familias, a la economía y a todos los sectores”, expresó Camargo.

Por su parte, el presidente del sindicato, Igor Díaz López, aseguró que la compañía está perdiendo alrededor de $7.000 millones diarios: “Multiplique cuánto va en estos 67 días. Nosotros lo que hemos dicho es que frente a la negociación colectiva, estamos dispuestos a sentarnos con la empresa a mirar cada uno de los puntos y las peticiones. No estamos cerrados a la banda. El tema de las 60 horas de trabajo que nos quieren imponer, sabemos de nuestros derechos, pero aun así podemos discutir cada una de esas propuestas”, agregó.

En este sentido, señaló que le han pedido a las directivas de la empresa sentarse a analizar los nuevos turnos de trabajo, pero que ha habido intransigencia, pues se han negado y han dicho que el tema va o va. “El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, ha trabajado con nosotros, tratando de que los empresarios nos escuchen, pero no se ha podido ni con su ayuda levantar el paro”, recalcó el dirigente sindical.

Lea también: Sindicato de Cerrejón entró en huelga desde este lunes

Por eso, recalcó Díaz López, fue que le enviaron una carta al defensor del Pueblo, pidiendo su mediación. “Creemos en el defensor, Carlos Camargo. Envió una delegación y él llegó hoy para trabajar con las partes. Estamos pidiendo que se conforme una mesa técnica para que nos sentemos todos, con su mediación, a dialogar”.

El Espectador en video:

Se calcula que la economía de La Guajira y de los departamentos vecinos depende en un 45% del Cerrejón, por lo que tras 67 días de paro, sin que los trabajadores reciban sus salarios, la crisis económica en la región se agudiza.

El gobernador de La Guajira, Nemesio Roys, quien también ha tratado de mediar, expresó su preocupación por esta situación: “Ya son 66 días. En tantos años del Cerrejón, nunca habíamos tenido un paro tan largo. Lo que tenemos es que trabajar de parte y parte para que se dé un entendimiento y volver a la normalidad. Las regalías para nuestro departamento se van afectar, teniendo en cuenta que esto perjudica a todas las partes y principalmente a los miles de ciudadanos”, dijo.

Sin embargo, el mandatario se mostró escéptico frente a la negociación. “Yo me desplace a Bogotá, hable con los ministros de Minas y de Trabajo, buscando salidas para el levantamiento del paro. Es una lucha que estoy dando desde hace dos meses y no ha sido fácil. Hay que seguir trabajando, con la Defensoría, con la Alcaldía, con los ministros y con quien tengamos que hablar, para tratar de que los trabajadores vuelvan a la normalidad. No estamos ni de un lado ni del otro, lo que queremos es que las partes lleguen a consensos”.

“Tenemos que reactivar la economía. No puede haber inamovibles, las partes tienen cada una sus razones. Los trabajadores están reclamando por el turno que les estarían imponiendo de más y los empresarios señalan que las cargas prestacionales son muy altas. Ellos son los que se deben colocar de acuerdo para solucionar las diferencias”, concluyó el gobernador Roys.

Algunos de los sindicalistas que intervinieron en la reunión con la Defensoría afirmaron que la empresa está ganando billones, siendo ellos los artífices de esos grandes recursos. “Otro de los temas importantes es que la salud de muchos de nuestros compañeros está deteriorándose, y es donde la empresa debe empezar a analizar para que mañana no sea en un gran número de trabajadores los que nos veamos afectados”, dijeron.