Defensoría del Pueblo, ¿una elección cantada?

Todo apunta a que Carlos Camargo llegará a la cabeza de la Defensoría. Tiene el apoyo de la mayoría de partidos en la Cámara y su rival más fuerte retiró su aspiración.

Carlos Camargo se perfila como el más probable sucesor de Carlos Alfonso Negret en la Defensoría del Pueblo. Aún faltan unos pocos días para la elección en Cámara, pero su nombre ha sido acogido por una porción mayoritaria del Congreso y su contendiente más fuerte, Elizabeth Martínez, renunció el lunes a la terna presentada por el presidente Iván Duque. De esta manera, y si nada extraordinario ocurre, el actual director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos (FND) y exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) se convertirá en los próximos días en la segunda cabeza del Ministerio Público, a la espera de que Senado elija al próximo procurador.

El proceso, como todos los que se han llevado a cabo en el Congreso en el último tiempo, ha estado marcado por la pandemia. Como Senado y Cámara se la han jugado por la virtualidad, a comienzo de legislatura había muchas dudas sobre el proceso de votación para la Defensoría. Sin embargo, se desarrolló un sistema de votación electrónico y remoto que garantizaba el secreto, como exige el reglamento del Congreso (Ley 5 de 1992). Ahora, con el fallo de la Corte Constitucional que tumbó el articulo que validaba sesiones virtuales, las dudas volvieron. En respuesta, el presidente de la Cámara, Germán Blanco, citó a votaciones presenciales para el próximo viernes.

Le puede interesar: “Es una terna de uno”: representante denuncia falta de requisitos de aspirantes a Defensoría

Esta decisión no ha sido del agrado de algunos parlamentarios que se sentían a gusto con la posibilidad de que las sesiones fueran remotas y no exponerse al contagio del coronavirus. Algunos representantes, que pidieron no revelar su identidad, aseguraron que la determinación de Blanco no tenía ningún sentido, puesto que la Corte abrió la puerta para realizar sesiones remotas, en caso de ser necesario. Señalaron, además, que estaría enviando un pésimo mensaje de que el voto electrónico no es confiable cuando así se hizo su propia elección. Más allá de estas opiniones, la elección del nuevo defensor será presencial, los representantes estarán en sus oficinas y bajarán en grupos al Salón Elíptico a emitir su voto.

Además de sembrar dudas en la votación, la pandemia ha hecho que la campaña se haya llevado hasta ahora lejos del Capitolio, en gran medida de forma telefónica. En este punto, El Espectador pudo conocer que Camargo ha enfocado parte de sus esfuerzos en llamar a los representantes de la región Caribe y se la ha jugado por usar su origen como forma de ganar apoyos: nació en Cereté (Córdoba) y tiene ancestros magdalenenses. Asimismo, algunos de los consultados señalaron que incluso ministros del gabinete de Iván Duque habrían llamado a los representantes liberales para hacer campaña a favor de Camargo, una información que fue negada por varios de los liberales a los que se les cuestionó sobre este tema.

Sin embargo, este supuesto apoyo del gabinete habría sido fundamental para que el nombre de Camargo cogiera fuerza y hoy sea el más opcionado para llegar a la Defensoría. Aunque el presidente, Iván Duque, no ha hecho algún guiño oficial por algunos de los candidatos, que Carlos Camargo fuera apoyado por miembros del Ejecutivo fue interpretado como que es el candidato del Gobierno. Este punto fue esencial para que liberales y Cambio Radical se unieran al Partido Conservador —colectividad a la que pertenece Camargo— en el apoyo al exmagistrado del CNE. Este diario pudo conocer que la decisión de ambas colectividades estaba entre Elizabeth Martínez y Carlos Camargo, pero, en sus intenciones de irse con el posible ganador, terminaron dándole su visto bueno a este último.

En el caso de los liberales, Simón Gaviria y la convención nacional fueron esenciales para endosar su apoyo al actual director de la FND. Varios de los representantes consultados señalaron que desde el principio el delfín se la jugó por Camargo y así lo hizo saber a los miembros de su partido, que, después de dos reuniones, decidieron seguirle la línea. Otro sector del liberalismo también señaló a Gaviria como la cabeza detrás de la decisión, pero advirtieron que, más que irse por alguno de los candidatos, la sugerencia de su parte para los rojos fue que la determinación fuera unánime y así evitar un partido dividido ad portas de la convención liberal, del próximo sábado.

Lea también: Elizabeth Martínez renuncia a la terna para la Defensoría

Por las toldas de Cambio Radical, los autores del apoyo a Camargo habrían sido los Char. Hasta hace unos días, el partido liderado por Germán Vargas Lleras se iba de frente con Elizabeth Martínez, quien, se supone, era la candidata del Partido de la U, pero el panorama a favor de Camargo los hizo reconsiderar su posición. Miembros del partido señalaron que, al no tener un candidato propio, se iban a ir con el más opcionado. Como ya se sabe, en Cambio Radical decidieron apoyar a Camargo y manifestaron sentirse identificados con las banderas del Caribe que enarboló el candidato.

La victoria de Camargo parece ser un hecho ante la decisión de Elizabeth Martínez de renunciar y seguir como secretaria de la Comisión Tercera de la Cámara. A pesar de ir por la U —partido del actual defensor, Carlos Negret—, Martínez no la tenía fácil a causa de las divisiones y controversias que había en ese partido por su nominación. En un principio, y a pesar de la petición de trece representantes, su nombre no fue incluido en una terna que el presidente le pidió a la U. En vez de ella, estaban Álvaro Echeverry, secretario del Partido; Carolina Carrillo, exdirectora administrativa de la Cámara; y Angelino Lizcano, exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura.

Tras un duro enfrentamiento interno, con cartas de por medio, Aurelio Iragorri, presidente de la U, le pidió al primer mandatario que tuviera en cuenta el nombre de Martínez dentro de la propuesta de terna enviada inicialmente. Sobre este hecho se conoció un audio en el que Iragorri le cuenta a miembros de su partido el encuentro con el presidente y en el que Duque habría descartado de tajo a Echeverry ante su cercanía con el gobierno Santos y el senador Roy Barreras. Al final, el primer mandatario acogió a Elizabeth Martínez como candidata. Este hecho no gustó en un sector de la U, que se declaró “libre” para votar y adhirió a la candidatura de Camargo.

Además de Martínez, la otra sorpresa ocurrió en las toldas del Centro Democrático. La tercera candidata en la terna era Myriam Martínez, directora de la Agencia Nacional de Tierras y cercana al uribismo —tanto así que en un evento en Riosucio (Caldas) se vio al expresidente y senador, Álvaro Uribe, llamando a la funcionaria en público y dándole instrucciones para recibir a unos congresistas que representaban a un sector que tenía un problema por restitución de tierras en la región—. Este vínculo hacía pensar que sería la candidata del partido de Gobierno. No obstante, en la tarde del lunes el Centro Democrático anunció en una rueda de prensa conjunta que su candidato también será Camargo.

La oposición, por su lado, manifestó que la “terna” estaba conformada, en la práctica, por una sola persona porque solo Camargo cumplía con el requisito de haber ejercido el derecho por quince años. Por eso se pidió que se subsane la terna. Como está el panorama en la Cámara, la candidatura del exmagistrado del CNE es la más probable, aun con dos candidatos nuevos. De esta forma se cumplirá la idea de que la dirección de Fededepartamentos es un trampolín para cargos más importantes en el Ejecutivo. Hace menos de un año, Camargo también aspiró a ser registrador; sin embargo, un escándalo por supuestos contratos a dedo para beneficiar a conocidos y presuntos manejos irregulares de las tarjetas de crédito de la entidad hizo que desistiera de su aspiración. Ahora vuelve a intentarlo, pero esta vez en la segunda entidad que conforma el Ministerio Público, que tiene a su cargo un presupuesto de más de $596.000 millones.