‘Deportación de Aida Merlano se hará surtiendo procesos de Interpol’: Duque

El jefe de Estado instó al gobierno de Nicolás Maduro a no escudarse en argumentos “que no son” para entorpecer el trámite, que se adelanta con el líder opositor Juan Guaidó.

Desde la región del Catatumbo, en Norte de Santander –departamento fronterizo con Venezuela– este miércoles el presidente Iván Duque se refirió al proceso de deportación de la excongresista Aida Merlano, que se tramita con el líder opositor Juan Guaidó y no con el gobierno de Nicolás Maduro. Según el mandatario, se ha dialogado con la Interpol para que la deportación se haga surtiendo los procesos de esa autoridad.

“Hemos tenido comunicación a través de la Interpol para que se surtan sus procesos. Lo que debe acontecer es que, en ese vínculo, que se viene protocolizando hace años, (Merlano) pueda ser deportada a Colombia para que sea procesada y le caiga todo el peso de la ley por sus delitos”, sostuvo.

Duque argumentó que el trámite se hace con Guaidó, a quien casi 60 países reconocen como presidente encargado de Venezuela, ya que incluso el gobierno de Juan Manuel Santos desconoció los resultados que hoy tienen a Nicolás Maduro como jefe de Estado.

“Hoy son más de 150 países los que han reconocido a Guaidó como presidente legítimo, pero hay que recordar que fue en febrero del año pasado cuando Maduro rompió relaciones diplomáticas y políticas con Colombia, y ordenó la expulsión de los diplomáticos colombianos, incluido el personal consular”, declaró el mandatario.

Indirectamente, Duque respondió también a Maduro, que calificó como "una ridiculez" que la solicitud se esté tramitando con Guaidó. En esa línea, instó al gobierno de ese país a no escudarse en argumentos “que no son”. “Que ahora no venga la dictadura venezolana a tratar de escudarse en argumentos que no son. Hay un tema de fondo: Aida Merlano es una delincuente, una persona que tiene antecedentes por corrupción”, señaló.

Merlano fue representante a la Cámara entre 2014 y 2018 y su investidura como senadora para el periodo 2018-2022 fue anulada en septiembre de 2018 por el Consejo de Estado por superar los gastos máximos establecidos por la ley para la financiación de las campañas electorales.

El Consejo de Estado de Colombia detalló que el Consejo Nacional Electoral (CNE) estableció en unos 252.800 dólares el máximo permitido para campañas. Sin embargo, Merlano gastó unos 494.900 dólares en su candidatura, según las pruebas recogidas por la Fiscalía General.

Maduro dijo que la mujer "está contando" a las autoridades venezolanas acerca de presuntas "redes de corrupción en Colombia", un país con el que Venezuela tiene una extensa y porosa frontera que supera los 2.000 kilómetros.

El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, informó el martes que Merlano fue presentada para una audiencia inicial ante un tribunal del estado de Zulia, y que fue imputada por los delitos de "usurpación de identidad, uso de documento falso y asociación para delinquir".