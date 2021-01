Desde el Congreso piden sanciones más severas contra empresas que adulteran la leche con lactosueros

El senador Gabriel Velasco, del Centro Democrático, manifestó que se trata de una práctica nefasta que afecta la nutrición de los colombianos y a los campesinos y pequeños productores.

El senador Gabriel Velasco, del Centro Democrático, le pidió al Gobierno Nacional implementar cuanto antes una campaña que permita sancionar, en diferentes niveles, a todos aquellas empresas que “vienen engañando a los consumidores colombianos con leches adulteradas”. Como se conoció este miércoles, una acción colectiva adelantada por la asociación Demogan (Democracia y Modernización Ganadera), descubrió que algunas compañías en el país utilizan lactosueros para disminuir los costos de la leche que venden y se comercializan en diferentes supermercados.

El proceso industrial de la leche consiste en cambios de temperatura para lograr su pasteurización o ultra pasteurización, es decir, este importante producto de la canasta familiar no se fabrica, únicamente se procesa. El agregarle lactosueros, que provienen del subproceso del queso, implica una adulteración, algo que es castigado con la mayor severidad alrededor del mundo, pues el producto final no puede ser considerado como leche, ya que ese derivado no proporciona los requerimientos nutricionales que esta aporta, configurando un engaño.

“Esta práctica nefasta, utilizada por algunos actores de la industria no solamente afecta la nutrición de nuestros niños y en general de las familias colombianas, también tiene impactos negativos drásticos sobre el campesino y el pequeño productor lechero, quien reduce sus ventas a la industria configurando un importante problema social en nuestro país. Es imperativo que desde la institucionalidad del Estado se conduzca una campaña que permita sancionar en diferentes niveles, a todos aquellos inescrupulosos que hoy engañan al consumidor colombiano con leches adulterados, afectando a nuestra niñez y nuestros campesinos”, enfatizó Velasco.

Ya el director del Invima, Julio Cesar Aldana, había advertido recientemente que se impondrían sanciones a dichas empresas y el congresista señaló que espera que estas tengan como protagonista cero tolerancia con la adulteración: “No podemos permitir ningún nivel de la misma”. Así mismo, Velasco le hizo un llamado a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para avanzar en las sanciones de aquellos que durante años han engañado a los consumidores colombianos. “Por el bien de nuestros niños, nuestros campesinos y en defensa del consumidor, nuestro país no puede aplazar más esta discusión y se debe decir de una vez por todas no a la leche adulterada”, enfatizó.

Según Demogan, en un informe revelado por Caracol Radio, tras el envío de varias muestras a Muva, un laboratorio de alimentos en Alemania, para corroborar lo que estaba sucediendo, serían ocho las empresas que incurren en la práctica de añadir diferentes porcentajes de lactosuero a la leche que venden. Las marcas, que se comercializan en varios almacenes de cadena en el país, son: Gloria Colombia, Máxima, Cooralitro, Latti, San Fernando, Doña Leche, Parmalat y Mercadería.