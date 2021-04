Así lo registró la más reciente encuesta Polimétrica, de Cifras y Conceptos. Así mismo, la percepción desfavorable de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez pasó del 67 % al 65 %.

Esta semana se conoció la más reciente encuesta Polimétrica, de Cifras y Conceptos, que revisa aspectos de la cultura política, en especial de la intención de voto de los colombianos, de cara a 2022, y de la imagen de los mandatarios nacionales, algunos regionales y otras figuras institucionales como el y la procuradora. Los datos fueron recolectados entre el 8 y el 16 de abril.

En cuanto a la percepción de los funcionarios públicos, la medición encontró que a corte de este mes la desfavorabilidad del presidente Iván Duque se sitúa en un 65 %, la misma cifra de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez en ese aspecto. Según el acumulado de datos, de abril de 2019 a abril de 2021, mientras que el jefe de Estado subió dos puntos porcentuales en desfavorabilidad (estaba en el 63 % en octubre de 2020), la segunda al mando del Ejecutivo bajó dos puntos porcentuales (estaba en el 67 % en octubre de 2020). Los datos se leen en un contexto político en el que el Gobierno ha estado midiendo la opinión de los colombianos sobre la reforma tributaria que se espera sea radicada en el Congreso en los siguientes días y que llega con fuertes críticas por el peso que en el documento se le confiere a la clase socioeconómica media por cuenta de la necesidad de tributos al país.

Por demás, la encuesta expone los porcentajes de favorabilidad en las mediciones anteriores, desde abril de 2019. En ese marco de tiempo, los porcentajes del presidente en ese asunto oscilan desde el 39 %, mientras que los de la vicepresidenta se mueven desde el 37 %.

Según la medición de Polimétrica, la población de 18 a 25 años es la que peor percepción tiene del presidente. El 75 % de ese grupo etario considera desfaborable su imagen. Le sigue sucesivamente la población entre 26 a 35 años, con un 72 %, luego la de 36 a 45 años, con un 67 %, la de 46 a 55, con un 60 %, y la de 56 a 65, con un 56 % de desfavorabilidad. Duque tiene mayor aceptación entre los adultos mayores de 65 años: a partir de allí su favorabilidad es de 48 % para abril de 2021.

La encuestadora midió también la opinión de los colombianos sobre el primer mandatario desde su posición ideológica. Encontró que su favorabilidad (que es del 32 % actualmente), está compuesta de la siguiente manera: 32 % que lo ven favorable son de centro, 9 % de izquierda y 66 % del sector de derecha. En este último grupo, la mayoría de personas corresponden a un nivel socioeconómico alto (79 %).

De igual forma, la compañía le preguntó a 4.867 personas en 10 ciudades (que representa un universo de 7,6 millones de colombianos) sobre la percepción de la imagen de otras figuras institucionales. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, quien ha estado al frente de la pandemia del coronavirus, tuvo un 48 % de desfavorabilidad. A la par, Carlos Camargo, defensor del Pueblo, contó un una desfavorabilidad del 41 %. No obstante, a la hora de preguntar por su imagen, Cifras y Conceptos encontró que el 35 % de los encuestados no lo conoce y que el 24 % encuentra su imagen como favorable.

Algo parecido pasa con las cifras recolectadas sobre la percepción que tiene la ciudadanía de Margarita Cabello, procuradora posesionada en enero de este año, pero que antes de este cargo fungió como ministra de Justicia. En esta medición de abril, Polimétrica encontró que el 45 % de los encuestados ven su imagen como desfavorable, frente al 22 % que la encuentran favorable. A pesar de eso, el 33% no la conoce y por tanto no dieron una percepción sobre ella. En esa misma línea estuvo la desfavorabilidad del fiscal Francisco Barbosa, cuyo porcentaje es del 49 %, con un 30 % de personas que no lo conocen, y la del contralor Felipe Córdoba, con una imagen negativa del 44 % frente al 35 % de encuestados que no saben él quién es.