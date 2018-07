"Despiadada, incisiva y mentirosa": Santos sobre la oposición a su gobierno

* Redacción Política

A 28 días de dejar el Gobierno, con su capital político en el mínimo y sin nada que perder, el presidente Juan Manuel Santos se sacudió de las críticas que en los últimos tiempos le llueven y en el acto de rendición de cuentas del Ministerio del Interior arremetió contra sus contradictores y se fue lanza en ristre contra aquellos que a lo largo de sus dos mandatos le han criticado con la máxima dureza.

“Algo sé, algo he aprendido sobre la oposición, porque la he sufrido como tal vez ningún otro mandatario en la historia reciente, según dicen los conocedores”, manifestó el primer mandatario, haciendo alusión a la recién sancionada ley que establece el Estatuto de la Oposición en Colombia. Y palabras seguidas, calificó a la oposición que le hicieron como “despiadada, incisiva y muchas veces abiertamente mentirosa”.

Lea también: El abecé del Estatuto de la Oposición que sancionó este lunes el presidente Santos

“La verdad es que rompieron esas reglas de juego tácitas que pretenden mantener un mínimo de decencia y convivencia para el bien de la política y de la patria, y que en el pasado se habían respetado. Y eso no es bueno”, dijo Santos.

Y agregó: “Personalmente, de qué no me acusaron. De comunista, de castrochavista, de ser miembro de las Farc, me tenían un alias, ‘Santiago’, de haber financiado mi campaña con dinero del narcotráfico, de traidor, de haberme robado las elecciones, de recibir sobornos de Odebrecht. De tramposo, de haber entregado el país a la guerrilla –ahora están con el mismo cuento con el ELN–, de apátrida, de haber comprado el Premio Nobel, de haber vendido las Fuerzas Armadas, de ahuyentar la inversión. Hasta me atribuyeron el Fenómeno del Niño. En fin, de todo lo humano y lo divino”.

Santos resaltó que, a pesar de tantos ataques, siempre actuó con respeto a esa oposición y nunca demandó a nadie, como le sugirieron muchos de sus abogados. “Casi nunca respondía, no solo porque sería dignificar ataques muchas veces absurdos y mezquinos, sino porque a eso nos exponemos los presidentes. Hay que recibir el palo con estoicismo, grandeza y serenidad”, señaló.

Le puede interesar: Los últimos 30 días del gobierno de Santos

Y en una clara pulla a su antecesor, sin nombrarlo, enfatizó: “Ninguno de mis críticos –que los hay en demasía– puede decir que lo perseguí, que lo chucé o que utilicé el poder del Gobierno para acallarlo. Ninguno. Todo lo contrario: siempre respeté y defendí la libertad de expresión como principio fundamental de la democracia”.

En este sentido, dijo que espera que al próximo gobierno (el de Iván Duque, del Centro Democrático, el principal partido contrario a su mandato en el último cuatrienio) esa oposición “vuelva por los cauces de la verdad, de la decencia, de los argumentos, de los acuerdos sobre asuntos fundamentales cuando el interés nacional está de por medio”.

“Eso es lo que le conviene al país: dejar atrás tanto odio, tanta polarización, tanta sed de venganza. Que se imponga –ojalá– esa actitud tan conveniente en la lucha política y tan apropiada para el momento: la moderación. Esa moderación que tanto recomendaban los clásicos”, concluyó.

También le puede interesar: ¿Cuáles han sido las principales promesas de los presidentes en Colombia y qué tanto las cumplen?