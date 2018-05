¿Devolverle la tarjeta profesional al periodismo?: se revive el debate

En el Congreso, fue radicado un proyecto de ley en este sentido con el fin de dar "dignidad" al ejercicio periodístico. No obstante, una sentencia que falló la Corte Constitucional en 1998 eliminó la denominada 'ley del periodista' tras argumentar que ésta coartaba la libertad de expresión.

La foto es de una manifestación en España contra la denominada 'Ley Mordaza' que aumentaba las penas contra los delitos de orden público. No obstante, refleja la preocupación en Colombia sobre la denominada 'ley del periodista' que, según críticos, ponía en riesgo la libertad de expresión. Archivo AFP

Desde hace 20 años, el ejercicio periodístico se convirtió en una labor que puede desarrollar cualquier ciudadano. Se decidió que no había necesidad de pisar una universidad para llegar a los grandes medios de comunicación ni tampoco para quienes decidían lanzarse por el camino de la comunicación organizacional. ¿Por qué? Ese año, la Corte Constitucional dejó sin vigor la Ley 51 de 1975, que reglamentaba el Estatuto del Periodista. Con él, se garantizaba que quienes decidieran ejercer dicha labor debían contar con una tarjeta profesional, como cualquier otra carrera.

Pero en su fallo, con ponencia del magistrado Carlos Gaviria, el alto tribunal argumentó que la libertad de expresión, al ser un derecho fundamental protegido por la Constitución Política, no podía ser coartado ni tampoco de uso exclusivo entre quienes ejercen la labor de informar. “Los privilegios y aún los deberes éticos y jurídicos que al periodista incumben, derivan del ejercicio de su actividad y no del hecho contingente de poseer o no una tarjeta expedida por una agencia oficial”, decía Gaviria en el documento que se aprobó.

De hecho, en esa época, el entonces asesor editorial de El Tiempo y excongresista Juan Lozano, defendió la decisión tras argumentar que lo que estaba en juego era uno de los pilares básicos de la democracia y la libertad. “El derecho a opinar y a informar para relacionarse con el mundo es tan fundamental para el ser humano como la respiración, el movimiento o la vida misma. Por eso, la ley que protegía ese derecho, de manera excluyente y selectiva solo a quienes tenían tarjeta, era inconstitucional”, señaló Lozano.

Y con los años, se registraron varios intentos para devolverles la tarjeta profesional a los graduados de Comunicación Social y Periodismo, a todas luces, un oficio desde entonces más que una carrera profesional. No obstante, el Día del Periodista se sigue conmemorando cada 9 de febrero para rendir honores a la labor, cuya fecha recuerda la ley que tumbó la Corte hace casi dos décadas. Desde entonces, ha habido varios intentos por devolver la tarjeta profesional del periodismo sin mayores triunfos y, esta vez, surgió una nueva iniciativa cuyo resultado pareciera ser el mismo de los anteriores.

Este miércoles, el senador Mauricio Aguilar, de Opción Ciudadana, radicó un proyecto de ley que busca, una vez más, recuperar la condición profesional de la carrera periodística y de comunicación organizacional, con la que además pretende crear un Consejo Profesional del Comunicador Social – Periodista y Organizacional adscrito al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

“El objetivo es volver a expedir la tarjeta profesional para los comunicadores que hayan estudiado en una Universidad”, dijo el congresista al aclarar que no se coartará la libertad de expresión, sino que se buscarán mayores incentivos y beneficios académicos. “Queremos darles ese reconocimiento profesional que hoy no lo tienen y brindarles sus derechos, de modo que se ejerza esta actividad con mucha responsabilidad, en aras de ayudar a contrarrestar un fenómeno que desafortunadamente estamos viendo y es que muchas personas lo han buscado como un ‘escampadero’ y no lo desarrollan de forma responsable”, agregó el legislador.

Explica que las personas que ejercen de manera empírica desde hace años el periodismo no tendrán ningún tropiezo para seguir ejerciendo esta labor, o quienes se hayan graduado de la carrera podrán buscar la acreditación profesional a través del Ministerio de las TIC si esta norma es aprobada. Lo cierto es que es un proyecto rodeado de varias discusiones que aún no terminan de lograr consenso.

Recientemente, en una columna que en este diario publicó el periodista Jorge Eduardo Espinosa, dejó varias luces que indican cómo se está ejerciendo el periodismo en Colombia y por qué es importante que las redacciones de los distintos medios de comunicación cuenten con personas graduadas de otras carreras como el Derecho o la Economía. “Están mejor preparados. Y es que el periodismo debería ser una especialización o una maestría, nunca un pregrado”, dice. El debate apenas comienza y si el Legislativo le da discusión, indudablemente promete ser un debate bastante extenso.