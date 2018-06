Diálogos con el Eln, el primer asunto que tendrá que resolver Duque en la Presidencia

Cuando el país empieza a asimilar la jornada electoral del pasado domingo, en la que Iván Duque se consagró como el nuevo presidente de Colombia, los problemas que tendrá que enfrentar a partir del 7 de agosto ya empiezan a hacer fila. Y sin duda el primero que llegará a su despacho en la Casa de Nariño será la mesa de diálogos con el Eln. En su campaña Duque fue enfático en que sea lo que sea terminará el proceso de negociación y que su oferta para esta organización guerrillera será una política de sometimiento a la justicia. Del otro lado, en La Habana, los delegados de la insurgencia han dicho que el nuevo gobierno los encontrará sentados en la mesa y que desde ya esperan a sus delegados de paz.

“Nos cavamos de enterar del triunfo del nuevo presidente de Colombia. Tomamos nota de que va a gobernar para todos los colombianos. Eso es muy importante, ya que, a fin de cuenta, por él votó una quinta parte de los colombianos. Que haya 8 millones de colombianos que en las urnas se hayan expresado por un sí a la paz, quiere decir que las conversaciones que desarrollamos, esperamos que se puedan proseguir, que puedan avanzar con el nuevo gobierno y que los acuerdos de paz que vienen sean respetados. Esperamos estar del lado de esa mayoría que quieren la paz, la solución política, las trasformaciones, los cambios, una democratización para el país y aquí esperamos la delegación que nombre el nuevo presidente” expresó Pablo Beltrán, jefe negociador del Eln en los diálogos de paz.

Y es que, a juicio de los negociadores de paz de la última guerrilla colombiana, los resultados electorales del domingo “dejan en claro que la inmensa mayoría del país no quiere la guerra e interpreta la paz como un proceso de transformaciones profundas”. Y que los 8 millones de votos que recibió Gustavo Petro son un mensaje de un sector importante de la población que quiere cambios profundos en el sistema político, económico y social. “Por un lado, esos votos suponen una brecha en el sistema político tradicional que ha tenido secuestrada la democracia en el país, pero, por otro, esos 8 millones de colombianas y colombianos hacen una apuesta por la paz y obligan al gobierno resultante y al propio ELN ha trabajar con intensidad para terminar el conflicto armado y acordar transformaciones en búsqueda de una Colombia en paz y equidad”, expresó Beltrán.

El jefe negociador de la guerrilla también le envió un mensaje al presidente electo, Iván Duque: “la paz no es un capricho del gobernante de turno ni de las élites que han intervenido de forma tan definitiva en campaña. La paz es un anhelo colectivo y no se logra con el mero silencio de los fusiles. Mientras las razones de fondo del conflicto estén intactas no podremos hablar de construcción de paz”. Además, invitó al nuevo mandatario a que designe su equipo de negociadores para que puedan establecer comunicación directa con la mesa de diálogos que funciona actualmente en La Habana (Cuba).

Finalmente, Beltrán pidió a quienes apoyaron las candidaturas alternativas, que respaldan una salida negociada al conflicto, no cejar en sus esfuerzos de tender puentes que permitan continuar los esfuerzos de paz que avanza en el país. “Presionen para que en el Gobierno de Duque triunfe la amplitud de miras y los intereses de las mayorías, que se traducen en sacar la violencia de la política y en transformaciones reales que nos acerquen a la equidad”, concluyó el jefe guerrillero. El próximo 25 de junio los equipos de negociación del Eln y el gobierno Santos iniciarán un nuevo ciclo de negociaciones, en el que se espera concretar un acuerdo de cese bilateral, sobre el cual el gobierno de Duque tendrá que tomar una decisión: o mantiene los diálogos o levanta la mesa.

