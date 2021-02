Diego Molano, un uribista incondicional y de vieja guardia

El exdirector del Dapre acompaña al expresidente desde su primer mandato y, aunque asumirá el Ministerio de Defensa, su desempeño profesional y político ha estado más ligado al componente social. Perfil.

Diego Molano Aponte no es un uribista cualquiera. No solo es un incondicional del expresidente y un leal escudero, sino que tiene la ventaja de no estar encasillado como un radical a ultranza de la derecha. Es decir, juega un rol intermedio y, si se quiere, conciliador al interior del Centro Democrático. De allí que su nombramiento como nuevo ministro de Defensa –en remplazo del fallecido Carlos Holmes Trujillo– sea visto con buenos ojos por las dos facciones que dominan dentro del uribismo, los moderados y aquellos de línea dura.

Molano, administrador de empresas con posgrados en integración internacional y administración pública, se forjó en la arena política de la mano del excongresista caldense Luis Alfonso Hoyos, otro uribista consagrado de quien fue asesor en el Capitolio. Si bien a principios de siglo también se desempeñó como asesor de la entonces gerente del Acueducto en Bogotá, Astrid Álvarez (cercana al exalcalde Enrique Peñalosa), terminó en las huestes uribistas cuando el exmandatario llevaba un año de gobierno.

Con Hoyos como director de lo que en su momento fue la Red de Solidaridad Social –que luego sería Acción Social y hoy Prosperidad Social–, a Molano le fue encargada la coordinación social del Plan Colombia en la era Uribe. De allí dio el salto a la dirección de programas de Acción Social y, tras la partida de Hoyos en 2009 para asumir la representación de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Diego Molano ocupó la dirección de la entidad.

Justo en ese rol protagonizó un sonado escándalo en la campaña de 2010 que llevó al expresidente Juan Manuel Santos a la Casa de Nariño. Molano fue acusado de supuestamente participar indebidamente en política a favor del exministro de Uribe con los programas de Acción Social, lo que ha negado tajantemente. Sin embargo, ya con Santos como presidente y previo al divorcio definitivo de este con el uribismo, Molano lo acompañó en Prosperidad Social y luego en la dirección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

“Al presidente Juan Manuel Santos y a su esposa, María Clemencia de Santos, muchas gracias por la oportunidad de servir al país y a su gente”, trinó en abril de 2013, justo el año que se creó formalmente el Centro Democrático como partido. Aunque en ese momento asumió la dirección de la Fundación Bavaria, se afianzó como uribista, al punto que le bastaron menos de dos años para irse como jefe programático del entonces candidato a la Alcaldía de Bogotá, Francisco Santos.

Si bien “Pachito” no logró hacerse al Palacio Liévano, esa campaña le sirvió a Molano y a la colectividad para proyectarse en la capital y en 2016 se estrenó como concejal, tribuna desde donde expresó sus reparos al Acuerdo de Paz e impulsó el ‘no’ al plebiscito para refrendar lo negociado en La Habana (Cuba). De hecho, en abril de 2017 fue tajante al advertir que les habían ‘robado’ ese proceso. “Ya nos robaron el plebiscito, no permitiremos que nos roben la patria”, trinó.

También fue crítico de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y aplaudió que Duque objetara la ley estatutaria que le dio piso legal. Sostuvo que el objetivo era crear consensos “y lograr una verdadera justicia transicional que no permita impunidad”. Insistió en que el reclutamiento forzado de niños por parte de las Farc era un delito de lesa humanidad, “y de ninguna manera puede la JEP conceder beneficios”.

En un plano más local, como integrante de la bancada uribista en el cabildo distrital –que fue incondicional a Peñalosa–, fue muy activo en el plano de seguridad ciudadana. Sin embargo, contrario al rol que ahora va a ocupar como ministro de Defensa, la batuta de esa cruzada por la seguridad estuvo principalmente en cabeza de Daniel Palacios, hoy ministro del Interior, a quien paradójicamente muchos dentro del partido veían con el perfil para asumir, en el momento dado, la cartera de Defensa.

Con todo, Molano fue célebre por lo que él mismo calificó como “una idea novedosa”: su singular ‘protestódromo’, un espacio cerrado que, explicó, serviría para que la ciudadanía se manifieste y proteste, incluso, días enteros. “Tendría ‘dummies’ de Transmilenio para que los puedan destruir, pero no afecte los impuestos, o estaciones para que puedan ser pintadas”.

En 2018 se le midió a ser precandidato a la Alcaldía de Bogotá por el Centro Democrático de cara a las elecciones regionales de 2019. Para elegir al ungido, el partido realizó una encuesta interna entre los concejales Ángela Garzón, Molano y el entonces congresista Samuel Hoyos. Finalmente, en febrero de ese año, se terminó imponiendo Garzón, pese a que después la colectividad hizo público su respaldo por Miguel Uribe Turbay.

Aunque, por supuesto, Diego Molano respaldó el enfoque de seguridad de su bancada, fue más notable por su orientación social y medioambiental, en línea con su trabajo en Prosperidad Social. “Durante estos cuatro años me propuse buscar una ciudad sostenible en lo social, en lo económico y en lo ambiental”, dijo en septiembre de 2019, al anunciar su renuncia a su curul en el cabildo distrital para asumir el 31 de octubre como director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) en el gobierno Duque.

Cuando sumaba menos de un mes en ese cargo, que en esencia brinda asistencia al jefe de Estado y le presta apoyo administrativo, Molano –por encargo de Duque–, asumió nada menos que el reto de encarar la Conversación Nacional ideada por el Ejecutivo para conjurar la crisis social que se desató en noviembre de 2019 durante el Paro Nacional. Si bien hoy Molano saca pecho por los resultados de ese proceso, lo cierto es que no se logró entablar un diálogo productivo y con resultados tangibles con los representantes del paro, entre ellos, organizaciones sindicales, centrales obreras y grupos de estudiantes. Ellos, reunidos alrededor del denominado Comité del Paro, aseguraron que los encuentros eran una “mamadera de gallo” y que estaban congelados por una diferencia semántica de si se estaba en una mesa de diálogo o de conversación.

En su momento, el entonces director alegaba que el origen de la parálisis era que detrás de los reclamos había propuestas con orientación política que desconocían la realidad del país después de la pandemia. De allí el mantra que repetía con frecuencia: “No estamos negociando el Estado”.

En paralelo, también cobró notoriedad por sus constantes choques con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, al punto de jugar un rol de contestatario directo del gobierno Duque a los frecuentes cuestionamientos de la mandataria. En la polémica más reciente, a principio de año por cuenta del cronograma de vacunación contra el COVID-19, le enrostró a López que se hubiera ido de vacaciones en medio del segundo pico, defendiendo que el Gobierno Nacional tiene un “plan serio” y que el cronograma inicia su ejecución en febrero.

“Alcaldesa seguramente por sus vacaciones no leyó el plan de vacunación contra el COVID-19 que todo el país conoció. El Gobierno Nacional tiene un plan serio, el cronograma inicia su ejecución en febrero. Seguiremos trabajando”, manifestó.

El saludo de los partidos de gobierno al nombramiento

Desde el Centro Democrático, reconocieron la llegada de Molano a la cartera como un hombre que seguirá los pasos trazados por Carlos Holmes Trujillo. “Es un funcionario de todos los quilates, ha hecho una labor magnífica donde ha estado. Estamos seguros de que va a seguir con el legado del doctor Trujillo en la lucha contra el narcotráfico, rentas ilegales y terrorismo”, dijo Gabriel Velasco, deseándole mucho éxitos.

Su compañero de bancada, Santiago Valencia, también saludó la designación: “Felicitaciones a Diego Molano, un hombre joven con todas las calidades. Estamos seguros que así como lo ha hecho a lo largo de su vida profesional, como nuevo ministro se destacará con excelencia al frente de tan importante cartera”.

También otros partidos de gobierno, como el conservador, se unieron a las expectativas del desempeño de Molano en el cargo. “Estamos seguros de que su energía y su talento serán la base de una excelente gestión en esa importante cartera. Le ofrecemos nuestro apoyo en las iniciativas que se ejecuten en materia de defensa, al tiempo que, desde el parlamento, estaremos listos para advertir cuando quiera que no se esté haciendo lo suficiente para proteger la vida y la seguridad de los colombianos”, fueron las palabras de la senadora y vocera, Esperanza Andrade.

Misma posición compartió Juan Diego Gómez, presidente de la Comisión Segunda del Senado, quien se atrevió a dar luces de lo que, para él, son los temas que se debe concentrar Molano: seguridad en las regiones, detener las masacres y combatir grupos armados ilegales. “Gran acierto. Diego Molano es un funcionario intachable, diligente y con gran capacidad gerencial. Desde la Comisión trabajaremos conjuntamente para atender los retos que impone nuestro país”

Así lo ve la oposición

Como es natural, el nombramiento de Molano como jefe de la cartera de Defensa no fue bien recibido por algunos sectores de la oposición. Antonio Sanguino, senador de la Alianza Verde, lo conoció cuando ambos eran concejales en Bogotá. Según Sanguino, son varios factores que convierten al nuevo ministro en un hombre con poca capacidad para manejar el Ministerio que recibe. “Se necesita una persona que tenga don de mando, no una figura que permita que la política de seguridad la decidan los militares. No le veo la fuerza ni el carácter”, expresó el congresista verde, comparando el liderazgo de Molano con el del presidente: “Se me parece a un Duque, pero de ministro de Defensa”.

En esa misma línea, argumentó que el exdirector del Dapre no tiene la experiencia académica ni profesional para asumir la cartera. “Su trayectoria pública no es la de un destacado conocedor en estos temas. No es la persona más indicada para interpretar el enfoque de seguridad democrática del uribismo y tampoco para atender los grandes desafíos en esta materia, como los enclaves criminales, la avanzada neoparamilitar, los problemas en la frontera que aún no sabemos resolver y el incremento de las economías ilegales como el narcotráfico”, aseveró. Así, se refirió a lo que considera como el único acercamiento de Molano a temas de seguridad y defensa: “Lo más destacado y audaz que hizo fue proponer el famoso protestódromo”, dijo en tono sarcástico.

Eso sí, celebró que el primer mandatario designara a un ministro de Defensa para que no siguiera como encargado el general Luis Fernando Navarro. “Creo que es saludable que el presidente decidiera nombrar un ministro civil en propiedad, porque el ministro encargado era de las Fuerzas Militares y eso, de cara a la agenda legislativa del Congreso, generaba conflicto en asuntos como las propuestas para reformar la fuerza pública y el tema de los ascensos”, agregó.

En lo anterior coincidió el senador Gustavo Bolívar, de la lista de los decentes. “Celebro que la cartera esté en manos de un civil. Es un tipo sin ninguna experiencia, pero lo preferimos antes que a cualquier militar”, comentó Bolívar. Según el parlamentario, su sector tuvo temores de que el presidente dejara indefinidamente a Navarro en el cargo. “Pensamos que podía hacerse permanente. No conozco de cerca su gestión, pero lo noto menos guerrerista que los dos ministros anteriores”, manifestó.

En contraste, Iván Cepeda, senador del Polo Democrático, consideró que la discusión sobre el Ministerio de Defensa va mucho más allá de la llegada de Diego Molano. “El asunto es que las políticas seguirán siendo las mismas. Las hemos cuestionado severamente porque se recrudecieron los escándalos en la Fuerza Pública y la Policía, está presente también el manejo antidemocrático y las acusaciones que se han hecho sobre avivar las prácticas de los falsos positivos y el uso ilegal de la inteligencia militar”, recordó Cepeda, catalogando este como un período “muy oscuro” de las instituciones castrenses.

No obstante, el congresista del Polo puntualizó que, en todo caso, Molano no es el político adecuado para dirigir la cartera de Defensa y, contrario a Antonio Sanguino, sí lo consideró como un hombre extremista en la política. “En los distintos cargos que ha ocupado, hemos visto irrespeto con sus adversarios políticos. Tiene marcadas las convicciones ideológicas y no las deja en el plano de militancia de su partido, sino que las traslada a sus actuaciones como funcionario. El problema es que es una persona que tiene convicciones de extrema derecha”, arguyó. Así las cosas, más que no tener carácter, la preocupación del senador Cepeda está en que el Ministerio de Defensa “debería estar al mando de una persona con la posibilidad de distinguir entre su militancia y su trabajo público”, cosa que, para él, no entiende Molano.