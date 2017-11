“Directora del Sena perdió la confianza del Gobierno”: Ejecutivo

Redacción Politíca

La ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, explicó las razones de la salida María Andrea Nieto , cuyas denuncias sobre irregularidades en la entidad durante la administración de Alfonso Prada, no cayeron bien en el Gobierno.

El Gobierno Nacional, en cabeza de la ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, explicó este jueves las razones que llevaron al Ejecutivo a declarar insubsistente a la ahora exdirectora del Sena, María Andrea Nieto , quien previamente había advertido irregularidades en esa entidad durante la administración de Alfonso Prada. (Lea: Gobierno declara insubsistente a María Andrea Nieto, directora del Sena)

Según explicó la funcionaria, Nieto “perdió la confianza del Gobierno” al no acudir a los canales institucionales para denunciar “cualquier dificultad, problema o molestia”. En medios de comunicación, la exdirectora del Sena había alertado la presunta existencia de "cuotas políticas” en el ente, así como contratos irregulares firmados por el actual secretario General de la Presidencia cuando dirigió esa entidad entre 2014 y 2017. (Lea: La respuesta de Alfonso Prada a denuncias por cuotas políticas en el Sena)

“A pesar de que estuvo citada en dos oportunidades en Palacio para dialogar con el secretario General y el secretario Privado del presidente no se presentó. No acudió tampoco a la ministra de Trabajo. No solo presido la Junta Directiva del Sena, sino que hablo con ella con frecuencia. Y tampoco agotó ese canal”, argumentó Griselda Restrepo.

La ministra salió en defensa de Alfonso Prada y dijo que, tan pronto este tuvo conocimiento de los hechos presentados por ella en medios, “habló con el viceprocurador y le pidió asumir inmediatamente y con la mayor celeridad posible una indagación para establecer los hechos y los eventuales responsables en caso de que haya alguna actuación” en materia disciplinaria.

Restrepo agregó que el secretario General de la Presidencia envió una carta al procurador, Fernando Carrillo, en la que le pide proceder con la indagación. La carta tiene adjuntas las declaraciones que formuló la exdirectora del Sena a los medios. Producto de ello, Carrillo abrió una investigación preliminar. (Lea: Directora del Sena denuncia cuotas políticas de Alfonso Prada en la entidad)

“El único interés que le asiste al Gobierno es proteger al Sena, que ha sido la joya de la corona”, precisó la ministra de Trabajo, confirmando que en el cargo quedó encargado de forma provisional José Antonio Lizarazo Sarmiento, actual director regional del organismo en Norte de Santander.

Horas antes de que se destituyera a Nieto, la Dirección General de la entidad publicó un comunicado en el que afirma que se puso en conocimiento del procurador "un informe de 1.348 folios sobre presuntas irregularidades en el Sena, relacionadas con los procesos de contratación de obras en todo el país, a los que se ha venido refiriendo su directora general (...) durante la última semana en medios de comunicación".