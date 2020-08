Dirigentes liberales piden que la Convención Nacional sea de carácter transitorio

Este sábado 15 de agosto está previsto realizar dicha convención de forma virtual. Congresistas, diputados y concejales advierten que la participación no será la misma por las dificultades de algunos líderes regionales de acceder a buen internet.

Congresistas, diputados, concejales y líderes en general del Partido Liberal le enviaron una carta al presidente de la colectividad, César Gaviria, pidiéndole que, en la Convención Nacional Liberal, que se hará virtualmente, se acoja la petición de que las decisiones adoptadas en dicho encuentro sean transitorias hasta que la convención se pueda hacer de forma presencial.

Los argumentos de los firmantes es que la participación será precaria en cuanto a las dificultades que hay para los encuentros virtuales y que muchos liderazgos regionales no asistirán al encuentro. “Tendremos una convención con sector parlamentario, algunos dirigentes, pero no estarán los campesinos, tampoco los estudiantes, no estarán los sindicatos, las organizaciones nacionales de mujeres, de indígenas y en general de las bases fundamentales del liberalismo”, se lee en la misiva.

Para los firmantes, el encuentro virtual de este sábado debería abstenerse de trazar lineamientos del futuro del partido, así como de cualquier otra decisión en cuanto a la elección de nuevos representantes en las provincias, entre otros. Y que todo lo adoptado, si se llega a un consenso, sean medidas transitorias hasta que se celebre una nueva convención presencial.

“El país amerita una gran coalición de centro izquierda como lo ha propuesto Humberto de la Calle, para promover grandes reformas que requiere el país en materia de salud, economía, política, justicia, sociedad”.

Para el encuentro presencial, sugieren invitar personajes de la vida pública que se han alejado del partido como De la Calle, Horacio Serpa, Alejandro Gaviria, Juan Manuel y Carlos Fernando Galán, Juan Fernando Cristo, Guillermo Rivera, Rafael Pardo, Griselda Janeth Restrepo, Amílcar Acosta, Cecilia López, Eduardo Verano, así como los expresidentes Juan Manuel Santos y Ernesto Samper.

Algunos de los firmantes son los congresistas Guillermo García Realpe, Andrés Cristo, Ángel María Gaitán, Luciano Grisales, así como otras figuras como la de Eugenio Prieto, Mauricio Jaramillo y Ramón Elejalde.