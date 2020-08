La senadora Victoria Sandino y la representante Ángela María Robledo cuestionaron la efectividad y las garantías en este espacio para abordar temas sobre violencia de género y derechos reproductivos, ahora que está presidido por dos conservadoras. La mesa directiva, sin embargo, reitera que su postura tradicional no impedirá el debate democrático.

El pasado 30 de julio hubo revuelo y se evidenciaron fricciones en la Comisión Legal de la Mujer. Pasó por cuenta de los cuestionamientos hechos por la senadora Victoria Sandino, del Partido FARC, y la representante Ángela María Robledo, de Colombia Humana, en torno a la efectividad del trabajo allí desarrollado y las garantías para las parlamentarias de la oposición que integran la misma. Las afirmaciones planteadas sacudieron los ánimos de la Comisión y dejaron entrever, un poco, sus reparos a que este año legislativo la mesa directiva de este espacio esté conformada por Nora García, del Partido Conservador, como presidenta, e Irma Herrera, del Mira, como vicepresidenta, dos legisladoras de partidos tradicionales, y con una visión sobre los derechos de las mujeres que dista bastante de las posturas más progresistas.

La discusión se dio mientras iniciaba uno de los primeros debates de este año, sobre las agresiones a niñas indígenas por parte de integrantes de las Fuerzas Militares, convocado por Robledo y la senadora Aída Avella, de la Lista de los Decentes. “Nos desconocieron los derechos de la oposición”, dijo Robledo, porque el debate estuvo programado para mucho antes, pero se aplazó más de dos veces, lo que impidió que se realizara en plena coyuntura en la que se conocieron los casos de violaciones a las menores de edad indígenas, en diferentes zonas del país.

En esa misma sesión virtual, la senadora Victoria Sandino presentó su renuncia a la Comisión -producto de los acuerdos interpartidarios-, no sin antes dejar constancia de su pensar. “Llegué con mucho entusiasmo para abordar las problemáticas esenciales de las mujeres. Lamentablemente en estos dos años no fue así. Me voy con ese sinsabor de que esta comisión no tenga una mayor efectividad respecto a las luchas de las mujeres”, expresó Sandino. Un día antes había manifestado que, a su juicio, este órgano congresional era un “riesgo” para las conquistas ganadas de las mujeres. Mencionó las repercusiones de que partidos de derecha presidan esta vez las sesiones, pues se eligió una mesa directiva de “corrientes conservadoras y fundamentalistas que desdibujan el propósito de alcanzar la ciudadanía plena para las mujeres”, comentó Sandino.

Las declaraciones de Sandino y Robledo cayeron mal en varias integrantes de la Comisión. De inmediato, argumentaron que no tenían fundamentos y desprestigiaban su trabajo. Varias legisladoras rechazaron las críticas y brindaron, a cambio, un discurso de espíritu de “unidad” que se respira, según dijeron, allí.

“Discrepo de que esta comisión no haya logrado cosas importantes. Aun cuando tenemos diferencias ideológicas, hemos trabajado en pro de lo que nos une. No es cierto que nosotras o el Gobierno nacional le haya huido al debate. No es cordial que se diga que no se han dado garantías para hacer un debate. No es cierto que la oposición no haya tenido participación en esta comisión. Es la primera vez que hay dos personas que no son de la oposición”, opinó al respecto Jennifer Arias, representante del Centro Democrático.

De igual forma lo hicieron otras congresistas, como Flora Perdomo, del Partido Liberal, que les solicitó que dejaran la “prevención” pues el país necesita “unión y solidaridad” para enfrentar la emergencia sanitaria por el COVID-19, y Betty Zorro, de Cambio Radical, que reiteró que ellas no son “un peligro para otras mujeres”. Una tras otra destacó los logros alcanzados en los últimos dos años, recalcando además que la comisión en sí misma es una victoria conseguida hace ya una década. Y es verdad. No obstante, las discrepancias de las parlamentarias hablan de un asunto importante: la posibilidad de debatir en la Comisión Legal de la Mujer aspectos como los feminicidios, la violencia contra niñas y mujeres, los derechos sexuales y reproductivos, el machismo, entre otros temas trascendentales para el género femenino. ¿Es posible ahora que el tradicionalismo lleva la batuta de las sesiones? es una pregunta latente para la oposición.

“Me parece que en la Comisión Legal de la Mujer se ha entendido de manera equivocada que no se puede deliberar. Eso es una equivocación: deliberar no es pelear. La forma en como yo pienso sobre los derechos de las mujeres son radicalmente distintos a como lo piensan las mujeres más conservadoras. Se pretende que estamos dando un mal ejemplo por debatir, pero esa es una lectura y una narrativa muy patriarcal.Veo que quieren más urbanidad que ciudadanía. Uno debe mantener las buenas maneras, pero de eso no se trata el debate, sino el ejercer una ciudadanía plena”, explicó Ángela María Robledo.

Añadió que quizá sea difícil el debate, pero la tarea es política y es una “disputa por el poder de forma democrática. Hay que preservar ese espacio como una conquista de las mujeres y los movimientos sociales de colombia”. Ahora, al respecto Nora García, la presidenta conservadora, insistió en que ella va a dar todas las garantías para que así sea. “Todas tendrán su espacio, el diálogo es fundamental. Sí, nosotras somos de corriente conservadora, pero también somos conscientes de que al asumir esta posición debemos ser garantes de los debates. Lo único que no voy a permitir es el irrespeto entre las personas” fue el mensaje de tranquilidad que mandó la senadora Nora García. Y aunque este año legislativo apenas inició, el calibre de la mesa directiva y la promesa de ser garantista ya está puesta sobre el tapete. Las dudas recientes las sembró el aplazamiento de un debate coyuntural, sin embargo, la propia comisión medirá su efectividad en este año legislativo y en el que, por cuenta de la crisis del COVID-19, se necesita que las mujeres sean prioridad para el Estado.