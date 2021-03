En redes sociales le enrostraron al presidente mensajes de hace dos años en los que ratificaba que los colombianos lo eligieron solo por cuatro años. No cesan las voces que le exigen aclarar si apoya la propuesta de extender su mandato.

Persiste la polémica alrededor del proyecto para unificar las elecciones presidenciales, parlamentarias y locales, lo que, en la práctica, significaría una extensión del período de Iván Duque. Si bien han sido varios los personajes de la vida política y congresistas los que han reclamado un pronunciamiento explícito del presidente ante la propuesta, se mantiene el silencio frente al tema.

Sin embargo, este jueves en redes sociales le enrostraron a Duque un tuit de hace más de dos años en el que hablaba de una eventual reelección o extensión de su periodo. El mensaje data de octubre de 2018, semanas después de que el jefe de Estado asumiera como primer mandatario de los colombianos. En ese entonces, Duque ratificaba que había sido elegido solo por cuatro años.

“Los colombianos me eligieron por cuatro años. No aspiro a reelección ni a extensión de periodos. En ese tiempo trabajaré por un Pacto por Colombia y por el afecto de mis compatriotas. Nuestro objetivo es construir un país de legalidad, emprendimiento y equidad”, señalaba Duque.

Incluso, en plena campaña y cuando fungía como candidato presidencial del Centro Democrático, el hoy presidente fue interrogado sobre el tema e insistió en “no, no y no a la reelección”. Duque advertía en ese entonces: “Yo voy a gobernar durante 4 años”.

“Lo he dicho y lo digo categóricamente: no, no y no a la reelección. Yo voy a gobernar durante 4 años con la ayuda de los colombianos y quiero jugármela por una generación que quiere hacer política de una nueva forma”, manifestó.

Los rumores sobre la extensión del período presidencial se acentuaron de nuevo debido a que se habla de un lobby por parte de funcionarios del Gobierno para ganar apoyos dentro del Congreso sobre la propuesta que hacen agremiaciones regionales. Hace unos días, cuando la campaña preelectoral estaba tomando más forma y fuerza, se empezó a hablar, como en ocasiones pasadas, del proyecto que impulsan desde las regiones que pide la unificación de las elecciones.

Aunque pasados los días el tema se calmó, nuevamente volvió a sonar debido a los rumores de que ya hay lobby para conseguir el apoyo necesario para que se le dé trámite a la propuesta que está liderada por la Federación Nacional de Municipios y Departamentos. Por eso, varios personajes de la vida política y congresistas le han pedido al primer mandatario hacer mención sobre el tema y rechazar de tajo cualquier intención de quedarse por dos años más en el poder.

El principal que ha salido a señalar esta situación es el senador liberal Luis Fernando Velasco, quien dijo que le han llegado comentarios al respecto de una posible injerencia. “Me cuentan que están llamando (a congresistas) funcionarios de altísimo nivel del Gobierno a ambientar esta propuesta. No sigan llamando al Congreso a ambientar estos temas”, dijo a Blu.

Por esto, le pidió a Duque o al ministro del Interior, Daniel Palacios, manifestarse al respecto. “No quiero creer que el presidente está detrás de esto. No podemos quitarle la soberanía al pueblo con solo el voto de 262 colombianos que estamos en el Congreso”, señaló por otro lado en Voces del Cauca.

Su mensaje advirtió a otros como al exjefe negociador y exministro Humberto de la Calle: “Duque dijo que estaría solo cuatro años en el poder. Yo le creo, pero como dice el senador Velasco hay rumores sobre injerencias para prorrogar el período. El presidente debe cortar eso de un tajo”, escribió en su cuenta de Twitter.

También la exministra y exalcaldesa Clara López señaló que promover esta iniciativa es un golpe a los movimientos alternativos que ya se están organizando con miras a 2022. “El senador Velasco advierte lobby de ministros para ambientar y aprobar prórroga del mandato de Iván Duque. Es un peligroso atentado contra la democracia al evitar elecciones cuando crece el Pacto Histórico. Es equivalente a golpe de Estado preventivo. Debemos movilizarnos en contra”.