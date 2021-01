Duque espera revelar ‘esta semana o la próxima’ fecha de inicio de vacunación

El mandatario manifestó que no hará política con el proceso y señaló que el anuncio viene acompañado de la garantía de dosis para tener sostenibilidad en el suministro.

Si bien el presidente Iván Duque se comprometió a que en febrero próximo –es decir, en menos de una semana–, arrancaría la vacunación contra el COVID-19 en Colombia, la fecha puntual no deja de ser un misterio. Sin embargo, este martes el propio mandatario aseguró que espera “cerrar la semana con un mensaje para los colombianos” en ese sentido, o a más tardar a “comienzos de la próxima”.

Según dijo el mandatario a Noticias Caracol, quien espera suministrar las dosis a 35 millones de colombianos a lo largo de 2021, se están ultimando detalles con las farmacéuticas y con el mecanismo COVAX para poder concretar la fecha puntual de distribución.

“Hay temas que necesitamos ultimar con precisión y tener la certeza de que el día que se habla, ese día la tenemos en el país la vacuna refrigerada y distribuida. Sé que esto genera en algunos momentos incertidumbre y preocupación. Nosotros siempre dijimos febrero, esa es nuestra meta, estamos trabajando para eso y espero poder cerrar la semana con un mensaje para los colombianos o a comienzos de la próxima”, explicó el mandatario.

Duque insistió en que la fecha depende de la sostenibilidad y señaló que, pese al afán de algunos, no saldrá a hacer anuncios para sacar réditos políticos por cuenta del proceso de vacunación en el país.

“Muchas personas me han dicho, incluso los que lo quieren a uno, ‘presidente, consígase 1.000 vacunas y empiece, es el mensaje político’. Quiero ser claro: hemos visto muchos países que han empezado vacunación con pocas dosis. Se les acaban las dosis y no tienen garantizada la sostenibilidad. Por eso dijimos febrero, lo que esperamos es empezar la vacunación y que se garantice la sostenibilidad del suministro. No se trata solo de mensajes políticos, ni de hacer política con la vacunación”, agregó el mandatario.

Se espera que en los próximos días el Gobierno Nacional expida el decreto con los detalles del plan nacional de vacunación, incluyendo la logística y todo proceso para aplicación de las dosis.

Duque ha explicado que se viene trabajando en el plan de vacunación desde hace siete meses y que se tienen garantizados acuerdos, contratos y convenios para que 29 millones de colombianos tengan su vacuna. Teniendo en cuenta que la meta son 35 millones de personas, el Ejecutivo concreta acuerdos con las farmacéuticas para poder llegar a ese número.

Frente a la controversia alrededor de la confidencialidad de los contratos con las farmacéuticas, el mandatario ha dicho que son las que ponen las cláusulas y si se rompen, “se caen los contratos” y el país se queda sin vacunas. Un tema que aqueja a las demás naciones.