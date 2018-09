Duque exige al Eln que libere a todos los secuestrados para retomar proceso de paz

-Redacción Política

Aunque celebró la liberación este miércoles de las seis personas que estaban en poder de la guerrilla, afirmó que el gobierno no puede ceder a las manifestaciones de violencia que aún ejecuta dicha organización.

El presidente, Iván Duque, respondió este miércoles a la liberación de los militares que tenía el Eln en su poder y cuyo hecho ha sido explicado por esa guerrilla como un gesto de voluntad política para reactivar la mesa de diálogos de paz. No obstante, el primer mandatario mantuvo su postura de no asignar jefe negociador para dicho proceso hasta tanto la organización ilegal armada no libere a todos los secuestrados y entregue información precisa sobre dónde y cómo se encuentran.

“Celebro que haya personas que estén retornando a sus hogares después de haber padecido la tragedia oprobiosa del secuestro”, dijo el primer mandatario. Sin embargo, agregó que “si hay genuina voluntad de paz ahí estará el gobierno, pero el principio de una genuina voluntad de paz empieza con la liberación de todos los secuestrados”. Duque, además, pidió que se informe la fecha exacta del momento en el que los demás secuestrados en poder del Eln regresarán a sus casas.

“Construir una paz con ese grupo armado organizado implica que ellos mismos deben empezar por la más clara de las voluntades que es la suspensión de todas las actividades criminales”, señaló el primer mandatario. El jefe de Estado consideró que admitir cualquier tipo de violencia para presionar al Estado a dialogar es decirle al país que estas acciones son un mecanismo legítimo. “Eso lo que termina es debilitando a las instituciones, la legalidad, la Constitución y la ley”, dijo el primer mandatario.

Es de recordar que este miércoles, se produjo la liberación de cuatro uniformados y dos civiles, según confirmó la Defensoría del Pueblo, bajo el acompañamiento del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Conferencia Episcopal. “Por eso el mensaje de parte mía es claro: si hay esa suspensión de actividades criminales, esa terminación y la liberación de los secuestrados, aquí habrá interlocución”, concluyó Duque.