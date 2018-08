Duque lamenta muerte de periodista: se investiga si hubo negligencia médica

EFE

El presidente Iván Duque lamentó este sábado la muerte del periodista Mauricio Orjuela y dijo que los organismos de control comenzaron a investigar el caso para establecer si hubo negligencia hospitalaria.



"Parece que hubo una muy mala atención en el servicio de salud y que eso pudo haber traído esa consecuencia. Están haciendo la investigación", dijo el jefe de Estado en su visita al municipio de La Unión, departamento del Valle del Cauca, en donde encabezó un consejo de seguridad.



El periodista falleció esta madrugada en una clínica de Bogotá debido a complicaciones de salud por causa de una apendicitis que se convirtió en peritonitis.