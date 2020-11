Duque pide que condenados por crímenes de lesa humanidad dejen la política

El presidente también se manifestó en contra a la posibilidad de que paramilitares se presenten a la JEP, pues estos tienen su propio sistema de justicia transicional.

Los últimos pronunciamientos del presidente Iván Duque frente a los exguerrilleros que están en proceso de reincorporación han sido poco más que duros. Asumiendo una posición cada vez más de la línea de su partido, el primer mandatario puso en duda la voluntad de paz de los exlíderes de las Farc, sobre todo en la entrega de recursos para la reparación, y ahora, en pocas palabras, les pidió que los que sean condenados por crímenes de lesa humanidad dejen el Congreso.

Las declaraciones las hizo el presidente durante su discurso inaugural en el XXIII encuentro de la Jurisdicción Ordinaria. En esta intervención, Duque hizo una “invitación constructiva” para que los que sean condenados por crímenes de lesa humanidad, como muy probablemente pasará con buena parte de los exlíderes de las Farc, no revictimicen a sus víctimas “ostentando responsabilidades de representación política”. Esta petición no solo podría afectar a los miembros del partido FARC que se encuentran en el Congreso, sino aquellos exguerrilleros que fueron elegidos en cargos de elección popular en pasadas elecciones.

Según el presidente, a pesar de los principios de la JEP de justicia, verdad, reparación y no repetición, “los máximos responsables de delitos de lesa humanidad necesitan sanciones que le brinden a las víctimas la seguridad de que no serán revictimizadas”. En este punto señaló que, si los culpables de delitos de lesa humanidad ostentan dignidades políticas, habrá un “desasosiego y una desconfianza cada vez mayor”.

En su discurso, el primer mandatario volvió a hablar del tema de la reparación, que ya había hecho en el Congreso Internacional de la JEP. “Estas son reflexiones también sobre la justicia, que invito a hacerlas, no para estar en ánimo pendenciero ni polémico, ni atizar fuegos, ni mucho menos generar polarizaciones, sino que entendamos que uno de los principios rectores de nuestra justicia es que la justicia sea para todos”, dijo Duque.

Asimismo, el presidente aseguró que una conducta criminal no puede tratarse de forma diferenciada de acuerdo a la “ideología del victimario”. A esto agregó que la objetividad de la norma define a que a sanción igual a delito igual. Aunque no lo dijo puntualmente, las interpretaciones van hacia las diferencias que hubo de la JEP con el sistema de Justicia y Paz pactado con los paramilitares.

No es la primera vez en este último tiempo que desde el Ejecutivo se pronuncian sobre las curules entregadas a la FARC. A principios de octubre, luego de que el senador Julián Gallo, conocido en la guerra como Carlos Lozada, aceptara la responsabilidad en la planeación del magnicidio de Álvaro Gómez, el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, pidió que se revisara si el exguerrillero debía seguir ostentando su curul. Por una misma línea, Duque pidió que Lozada no pudiera ostentar la dignidad de congresista tras la confesión.

La postura esgrimida por el presidente en la jornada de este jueves se alinea con el referendo propuesto por el expresidente y exsenador Álvaro Uribe. Entre los 13 puntos, en el que incluye reformar o derogar la JEP, se plantea que los responsables de delitos de lesa humanidad no puedan aspirar a cargos de elección popular.

Que los paramilitares no entren a la JEP

En otro punto de su intervención, el presidente Iván Duque hizo referencia a los paramilitares que han llegado al país tras cumplir una pena por narcotráfico en Estados Unidos. “Las mal llamadas Autodefensas Unidas de Colombia o grupos paramilitares eran terroristas y deben ser castigados”, dijo el primer mandatario, que criticó los pedidos de que estos puedan entrar a la JEP, tales como el proyecto de Roy Barreras para que los exparamilitares puedan comparecer ante el tribunal transicional pactado en la Habana.

“Se entiende que muchos de ellos se sometieron a la transicionalidad de justicia y paz y en esa transicionalidad existía una reducción sustancial de la pena, pero no la ausencia de la misma. Que no pretendan los que fueron extraditados que van a llegar al territorio nacional a buscar con artifugios vincularse a nuevos esquemas de transicionalidad para que no tengan sanción carcelaria y para que tampoco puedan ser extraditados nuevamente”, expresó el primer mandatario, que señaló que deben cumplir con las penas que fueron definidas en Justicia y Paz y de forma intramural.