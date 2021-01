Duque pide sanciones “proporcionales y efectivas” a acusados en la JEP por secuestro

Para el primer mandatario, la proporcionalidad de la pena es un deber.

El presidente Iván Duque Márquez se pronunció este jueves sobre el escrito de acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) del caso 01, sobre secuestro, en el que vinculó a ocho excomandantes de la extinta guerrilla como los responsables de este delito de lesa humanidad.

“Invoco en virtud de la condición supraconstitucional de tratados como el Estatuto de Roma que tengamos presente que la proporcionalidad de la pena es un deber”, dijo Duque en el XV Encuentro de la Jurisdicción Constitucional.

En ese sentido, además de señalas que, si bien se estaban imputando a personas que ejercieron un “mando superior de grupos terroristas”, era importante que las sanciones que se impusieran fuera “proporcionales y efectivas”.

“Y que no caiga en la revictimización de quienes fueron flagelados porque quienes cometieron esos crímenes no tengan esa sanción”, manifestó el presidente.

En ese sentido, lanzó dardos a la presencia de miembros de esa extinta guerrilla en el Congreso de la República. “Que tengamos claro que no podemos tener en Colombia un doble rasero donde ciudadanos que cometan delitos no pueden nunca jamás presentarse a aspirar a ser congresistas y otros ostenten sus curules con condenas por crímenes de lesa humanidad”.

Para Duque, ese hecho es “una violación clara de los principios que tenemos en nuestros ordenamientos jurídicos y hacen parte de los principios del derecho internacional”.

“Lo que se busca, gracias a la evolución del derecho internacional, es que quienes cometan crímenes de lesa humanidad no solo tengan sanciones ejemplarizantes y proporcionales, sino que también no estén revestidos de honores y, por el contrario, también la sanción colectiva implique que ellos no tengan derechos por encima de los demás ciudadanos”, concluyó el presidente.