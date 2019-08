Duque sobre columna que criticó a Uribe: “fueron opiniones con prejuicio”

-Redacción Política

La mesa de periodistas de Blu Radio, durante la entrevista con el presidente Iván Duque para hablar de su primer año de gobierno, no dejó escapar la columna de opinión que escribió cuando tenía apenas 22 años en el semanario Tolima 7 días y que despertó una polvareda de críticas el pasado fin de semana. Sobre la nota periodística que tituló como “Los pecados de Uribe” respondió que se trató de un prejuicio.

“Esa columna, en efecto, fue publicada en 1998. Tenía en ese momento 21 años. Si el Iván Duque de hoy le hablara al Iván Duque de entonces le diría que uno no puede emitir opiniones con prejuicios, pues tuve la posibilidad de conocer a Álvaro Uribe dos años después de haber publicado la nota de prensa. Construimos una muy buena relación, de respeto, tuve la posibilidad de conocer muchas de sus ideas, y tuve la posibilidad de superar muchos de esos prejuicios”, dijo el mandatario.

En ese mismo tono, sopesó la fuerza de lo escrito después de 21 años manifestando que: “este tipo de columnas existen y sirven para escudriñar lo que uno pensaba tiempo atrás. Hoy las puedo ver con un prisma totalmente distinto y me doy cuenta de que lo ocurrido me ha afirmado mis convicciones y las grandes coincidencias con el expresidente Álvaro Uribe”.

Sobre su mentor en el Centro Democrático, Duque escribió que este “es identificado como un escudero de la Convivir, es decir, con una expresión clara de la extrema derecha colombiana, que concibe la paz únicamente como resultado de una victoria militar sobre los alzados en armas”.

Aludiendo al tema de las Convivir, el primer mandatario se defendió al asegurar que estos grupos estaban asociados con la extrema derecha y que “fue una medida adoptada por el gobierno de 1994, en abril, avalada por la Corte Constitucional y por muchos gobernantes locales. Hay que mirar esas cosas con el prisma del momento y el pasar del momento”, sostuvo.

Siguió diciendo sobre las Convivir, grupos armados de ciudadanos que pretendía garantizar la seguridad privada como complemento del Ejército y la Policía, que: “hubo personas que abusaron en lo que fue la constitución de ese tipo de instrumentos que fracasaron con el pasar de los años”, señaló refiriéndose al controversial manejo y desempeño de esta estrategia del Gobierno.

Igual, el mandatario se defendió al destacar que sus críticas a las Convivir, hechas en 1998, no daban a entender que apoyara a grupos guerrilleros o de narcotráfico. “Pueden encontrar que he tenido la misma contundencia y expresión de rechazo a los grupos paramilitares, como la he tenido con cualquier grupo guerrillero o narcotraficante. Para mí, no existe atenuante ni diferenciación en un homicidio cometido por el uno o por el otro”, comentó.

Para concluir, Duque no descartó que su incursión como columnista, dedicando espacio a la critica contra el que hoy impulsó su carrera política como presidente, haya sido un “pecadillo”, por el contrario, ve positivo ese cambio de identidad “por los prejuicios que uno tiene”. Así entonces, aseguró que conociendo a Uribe entendió “que defender la seguridad es defender un valor democrático y es parte de la construcción de una sociedad con legalidad, que es la base para construir la paz sostenible”, concluyó.

La columna fue escrita tras la segunda vuelta presidencial en la que el conservador Andrés Pastrana ganó las elecciones, por encima del liberal Horacio Serpa, que en primera vuelta obtuvo mayor votación. Duque saltó a hacer un análisis de la derrota de las huestes rojas en Antioquia, donde los votos de Noemí Sanín en primera vuelta y el caudal político de Fabio Valencia Cossio ayudaron a Pastrana a ganar en el departamento.

Para el primer mandatario, el principal error del liberalismo en Antioquia fue nombrar a Álvaro Uribe como figura para liderar la campaña allí. A su juicio, el expresidente nunca le dio mucha fuerza a Serpa en el departamento porque, entre otras cosas, tenían una diferencia ideológica. “En tanto que Serpa es un hombre empeñado en la paz, y Uribe es identificado como un escudero de la Convivir, es decir, con una expresión clara de la extrema derecha colombiana, que concibe la paz únicamente como resultado de una victoria militar sobre los alzados en armas”, escribió el mandatario.

Este recorte del semanario fue hallado por Edwin Gutiérrez, estudiante de octavo semestre de la Universidad del Tolima, mientras recogía información para un trabajo de memoria histórica en su departamento. Sin pensarlo dos veces, publicó la columna en sus redes, desempolvando la polémica a nivel nacional.