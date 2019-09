Duque sobre constituyente propuesta por “Márquez": “Colombia no come cuento”

El presidente Iván Duque, en su visita a Medellín en el marco de los talleres Construyendo País, versión capitales, rechazó contundentemente la carta con la que “nueva guerrilla” liderada por “Iván Márquez” apela a una constituyente y un Gobierno alternativo como la única salida para lograr la paz en el país.

“Ahora no pretendan endulzarse con lenguaje ideológico para tratar de ganar canonjías. Hoy por ahí dicen que mandaron una carta donde dicen que están dispuestos a negociar, pero a cambio de una constituyente. Colombia no come cuento, ni traga entero. Eso no es nada distinto a que quieren nuevamente gozar de beneficios para eludir lo que ya se hizo evidente por parte de la acción coordinada de la justicia”, manifestó el primer mandatario con un tono molesto.

A su paso y en una breve referencia a esta nueva carta conocida, tachó a los participantes del video con que se anunció el rearme de narcotraficantes y criminales que “quieren desafiar a Colombia” y burlarse de las instituciones. Para contrarrestar este anuncio, Duque hizo un llamado a la sociedad para que no legitime estos discursos.

Tras las reacciones a nivel nacional e internacional, los comandantes de la nueva disidencia emitieron una carta haciendo guiños a diferentes sectores de la sociedad. Pero lo que más llamó la atención fue la disposición que se manifestó en el escrito, dejando entrever su deseo de encontrar la paz por la vía negociada solo sí se convoca a una constituyente.

“Esperamos encontrarnos en esa gran coalición de fuerzas de la vida, de la justicia social y la democracia que impulse un nuevo diálogo para lograr la verdadera paz definitiva, estable y duradera, por la que clama el país, teniendo como premisa que solo a través de una proceso constituyente abierto y un Gobierno alternativo impregnado de humanismo podremos allanar el camino hacia un escenario de convivencia en el que se prioricen los intereses del pueblo y el verdadero desarrollo nacional”, se lee en referencia a los saludos personales que hicieron a figuras como Iván Cepeda, Álvaro Leyva, Roy Barreras, Piedad Córdoba, Juan Fernando Cristo, Gustavo Petro, Ángela María Robledo, Angélica Lozano y Ernesto Samper.

En alocución presidencial del día en que se conoció el video, Duque aseguró que toda la Fuerza Pública se desplagaría para dar con el paradero de los excombatientes y ofreció $3.000 millones por cada uno de los que incumplieron el Acuerdo de Paz.