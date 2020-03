Duque y López Obrador abordan cooperación turística y lucha contra el narco

EFE

El presidente Iván Duque Márquez se reunió este martes en la capital mexicana con su homólogo de México, Andrés Manuel López Obrador, para abordar una amplia agenda de asuntos que incluyó la cooperación turística, la lucha contra el narcotráfico, asuntos comerciales y migratorios.



López Obrador recibió a Duque en el Patio de Honores del Palacio Nacional, ubicado en el centro de Ciudad de México, que estuvo adornado con banderas de México y Colombia y donde una banda militar interpretó los himnos de ambos países.



Posteriormente, los mandatarios se reunieron a puerta cerrada en el despacho presidencial. "Tuvimos una reunión muy productiva y favorable con el presidente López Obrador, hablamos de estrechar cooperación comercial y de inversión para que tengamos más exportaciones en nuestros mercados", expresó Duque en un mensaje a la prensa tras la reunión.



Cuestionado por la prensa sobre si abordaron el asesinato de dos estudiantes colombianos en la ciudad de Puebla, Duque expresó que ambos países comparten "una relación muy estrecha de cooperación en materia de seguridad" y reveló que exploraron mecanismos preventivos para evitar que los jóvenes caigan en la delincuencia.



"Hemos dado siempre una expresión de voluntad para ayudar a México en el combate al crimen organizado", expresó Duque, quien explicó que se abordó la posibilidad de compartir "inteligencia financiera" para "luchar contra los carteles".



El presidente colombiano anunció que ambos Gobiernos firmaron un convenio para el desarrollo del turismo binacional y crearon un grupo de trabajo compuesto por ambas Administraciones que se reunirá periódicamente para abordar asuntos de interés común. "Será un mecanismo muy importante para reafirmar la relación de hermandad entre Colombia y México", subrayó el mandatario.



Duque también destacó la actitud "amigable y constructiva" de López Obrador al tratar los problemas migratorios que encuentran muchos colombianos al viajar a México. Explicó que el año pasado, cerca de 3.000 de los 125.000 colombianos que viajaron a México no fueron admitidos.



Por su parte, López Obrador, que no dio ningún mensaje a medios, publicó en Twitter: "Recibí a Iván Duque Márquez, presidente de Colombia. Hablamos de Gabo, de Mutis, de Catarino Garza, de Rulfo y también de cooperación y política exterior".



A la salida de Palacio Nacional, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, dijo a la prensa que los mandatarios hablaron "muy poco" de narcotráfico y que se trataron sobre todo asuntos comerciales y turísticos.



El presidente colombiano estuvo acompañado en México de una amplia delegación, integrada entre otros por la ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum; el ministro de Defensa Nacional, Carlos Holmes Trujillo; el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, y el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa.



A pesar de las diferencias ideológicas entre ambos, Duque ya había visitado México en diciembre de 2018 para asistir a la toma de posesión de López Obrador.



Encuentro con empresarios mexicanos



Antes de reunirse con López Obrador, Duque desayunó con 27 empresarios mexicanos a quienes comunicó que Colombia cuenta con "condiciones favorables" para invertir en infraestructuras, turismo e industrias creativas.



"México y Colombia tienen una relación histórica, que va desde lo histórico hasta lo cultural, desde lo comercial hasta la inversión", expresó durante el encuentro el mandatario colombiano, quien añadió: "Siento mucha cercanía y espero que esta cercanía se haga hoy más fuerte".



Duque agradeció a las empresas mexicanas que "todos los días agregan valor" a la economía colombiana y reivindicó las bajadas de impuestos de su Gobierno para atraer inversiones. "El reto más grande de los gobernantes hoy es no dejarnos llevar nunca por los sentimientos populistas que promueven la lucha de clases o estigmatizan y satanizan el empresario", expresó.



El presidente de Colombia llegó anoche al aeropuerto de la capital de México, donde fue recibido por el subsecretario mexicano para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes, quien le dio la bienvenida para reforzar la "relación estratégica" entre ambos países.



Duque voló a México desde Nueva York, donde defendió este lunes la solidez de la relación de su país con la ONU tras reunirse con el jefe de la organización, António Guterres.



El dirigente colombiano se sumó a la lista de mandatarios recibidos por López Obrador, como el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, o el entonces presidente electo de Argentina, Alberto Fernández.



Desde que tomó el poder, López Obrador no ha realizado ninguna visita de Estado a otros países, delegando esta responsabilidad al canciller Marcelo Ebrard.