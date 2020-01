Dura crítica de la ministra del Interior al Acuerdo de Paz: “Es semifallido”

Nancy Patricia Gutiérrez admitió que el Gobierno no comparte “mucho de la estructuración” de lo acordado y alegó que el Ejecutivo recibió su mandato con una “presión por la implementación”.

La ministra sostuvo que la negociación política que derivó en los Acuerdos "no recogió a las mayorías del país".

En desarrollo de un foro celebrado este martes en Bogotá –en el que se discutió, entre otras la implementación del Acuerdo de Paz alcanzado con la otrora guerrilla de las Farc–, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, lanzó una dura pulla a lo pactado en La Habana (Cuba), advirtiendo que el Acuerdo “es semifallido”.

La funcionaria, quien alegó que el gobierno de Iván Duque fue recibido con una “presión por la implementación” del Acuerdo, aseguró que el Ejecutivo no comparte “mucho de la estructuración” de lo que pactó el entonces gobierno de Juan Manuel Santos.

“El Acuerdo diría, en lo personal, es semifallido y no por el gobierno del presidente, que ha respetado la institucionalidad, a pesar de que no compartimos mucho de la estructuración que se dio (…) Duque encontró un ambiente de país polarizado por una negociación política que no recogió a las mayorías del país y con una oposición fuerte”, declaró la jefe de la cartera de gobierno durante el evento.

En ese sentido, la ministra declaró que “las Farc no respondieron a quienes creyeron en ellas” y criticó que las disidencias a la acordado están causando problemas de orden público derivados del control y manejo del narcotráfico.

“Hay unos sectores que se apartaron del proceso y hoy son disidencias. Son los más beligerantes y los más activos en el narcotráfico. La institucionalidad, que estaba prevista para una implementación a 10 años, terminó siendo una carga inicial para este gobierno (…) Llegamos en 2018 con un presupuesto desfinanciado en $14 billones, por ello era necesario una Ley de Financiamiento”, agregó la funcionaria.

Hace menos de un año, en junio pasado, fue el mismo presidente Duque quien sostuvo que el proceso de paz que vive el país desde los acuerdos de 2016 es frágil, pero que ha mostrado la determinación de su Gobierno en avanzar y llevarlo adelante. En su momento, el mandatario dijo que desde su llegada al poder en agosto de 2018, se están reduciendo los asesinatos de líderes sociales y aseguró que su Gobierno tendrá "tolerancia cero" con cualquier violación de los derechos humanos.

Además, reconoció que de todos los retos que tiene el proceso, uno de los más importantes es el de la expansión de los cultivos de coca, y puso como ejemplo que estos pasaron de las menos de 70.000 hectáreas en 2015 a las casi 209.00 hectáreas que encontraron a su llegada. "Construir la paz con esa expansión de la coca es muy difícil, pero estamos decididos a enfrentar ese fenómeno exitosamente", sostuvo.