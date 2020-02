Dura réplica de Colegio Colombiano de Psicólogos a declaraciones de vicepresidenta

El Colegio Colombiano de Psicólogos (Colpsic) aseguró este sábado que rechaza las palabras la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien el viernes aseguró que “ya tenemos demasiadas psicólogas y sociólogas”.

La vicepresidenta dijo estas palabras durante un evento en Antioquia y agregó que carreras profesionales como psicología o sociología no contribuyen a que las mujeres tengan mejores ingresos.

“La psicología es una profesión que no se puede descalificar a partir del número de graduados. El único responsable del gran número de psicólogos profesionales existentes actualmente en Colombia es el Gobierno Nacional, que durante décadas aprobó los registros calificados para los programas de Psicología; ahora es el mismo Gobierno el que plantea reducir el número de graduados en psicología”, aseguró el Colpsic a través de un comunicado.

Y agregó que “al mismo tiempo, no se puede desconocer que entre otras, las necesidades de salud mental que enfrenta el país requieren ser atendidas por los psicólogos profesionales que actualmente tenemos, los cuales no están encontrando oportunidades laborales que les permitan contribuir al bienestar de la comunidad. Seguramente lo que pretende el Gobierno con esta declaración es seguir justificando los pésimos salarios y precarias condiciones laborales y de contratación que sufren actualmente, no solo los psicólogos y sociólogos, sino todos los profesionales del país”.

Durante el evento en Antioquia, la vicepresidenta Ramírez aseguró (en declaraciones recogidas por Caracol Radio) que las mencionadas carreras “no les sirven para tener mejores ingresos. Queremos ver cómo involucramos a un porcentaje de niñas del departamento (de Antioquia), para entrar a estas carreras y vamos a promoverlas hacia las áreas del conocimiento donde el desarrollo profesional va a ser más importante, como su ingreso económico”. De fondo, la funcionaria argumenta que es mejor orientarse hacia áreas relacionadas con las matemáticas y las ingenierías.

En esa línea, argumentó que el objetivo de su propuesta es ampliar el panorama laboral para las nuevas generaciones: “Necesitamos que las niñas de los colegios de Antioquia vean que si se enfocan en esas aéreas van a tener mejores posibilidades y no como en las carreras tradicionales”, dijo, precisando que el departamento contará con un plan piloto para impartir educación financiera a las mujeres de la región. “La economía de Colombia se impulsará si generamos más inclusión y empoderamiento de las mujeres”.

El comunicado del Colpsic concluye invitando a Ramírez “para que dialoguemos en torno a cuáles son las medidas que se deben tomar para mejorar la empleabilidad de los psicólogos y dignificar la profesión”.