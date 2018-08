El 69 % de los colombianos quiere que se reanuden los diálogos con el Eln, según encuesta

Desde que Iván Duque tomó posesión de la Presidencia de la República, anunció que su Gobierno tendría 30 días para definir si continuará o no los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (Eln), mientras su equipo realiza una evaluación completa de las negociaciones que por 17 meses sostuvo el mandato pasado. De hecho, una de las banderas de su campaña fue su posición frente al grupo armado y las condiciones que le pondría, de llegar a la Casa de Nariño, para seguir en la mesa en La Habana.

Aunque aún no ha dado su dictamen, según la más reciente encuesta publicada por Gallup, cuya recolección de datos se realizó entre el 17 y el 27 de agosto, el 69 % de los colombianos encuestados espera que los diálogos se reanuden. El 28 %, por otro lado, está en desacuerdo con la continuación de los mismos.

Precisamente este miércoles, la Comisión de Paz del Senado le pidió al jefe de Estado seguir con las negociaciones con el grupo armado para acabar el conflicto por la vía del diálogo.

Por otro lado, de las 1.200 personas que participaron del sondeo, más de la mitad (52 %) cree que el gobierno no cumplirá lo pactado con la antigua guerrilla Farc, mientras que el 45 % piensa que sí lo hará. El 62 % piensa que quien incumplirá será la FARC, hoy partido político.

Sobre la implementación del Acuerdo de Paz, las respuestas de los encuestados no fueron muy positivas. La mayor parte de ellos, el 66 %, manifestó que no cree que se logrará esclarecer la verdad y reparar a las víctimas de la guerra, solo el 30 % piensa que no habrá más violencia de origen ideológico, el 61 % no confía en que se distribuirá mejor la riqueza en el campo y el 52 % considera que la implementación va por mal camino.

Aun así, desde julio de 2003, la encuesta sigue mostrando que los colombianos estiman que la mejor opción para solucionar el problema de la guerrilla en Colombia es insistir en los diálogos hasta lograr acuerdos de paz, en vez de derrotarlas militarmente. Esta vez, fue el 69 % de los encuestados el que optó por la vía negociada.

