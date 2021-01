En respuesta a la carta que le enviaron 44 mujeres de Colombia Humana tras su renuncia al movimiento, Robledo reitera las razones de su dimisión e invita a la unidad para seguir construyendo un proyecto político feminista e incluyente.

“Feminizar la política pasa por defender la democracia, por poner el cuidado de la vida en todas sus expresiones como prioridad, acompañada de prácticas cotidianas y resistentes. Mi invitación es a que, desde el lugar que ocupemos, sigamos construyendo juntas. Nos une el anhelo de unidad para derrotar por fin a este gobierno patriarcal, autoritario, que nos deja morir y nos hace morir. Nos une la responsabilidad que tenemos con las mujeres de todo el país que han vivido con mayor rigor los impactos del conflicto armado, el empobrecimiento y la falta de oportunidades de este modelo de Estado extractivista y clasista, la cada vez más amplia brecha de género, la violencia feminicida y la vigencia de la violencia y la guerra. Transformar de raíz este país para las mujeres, es transformar también de raíz este país para todos y todas”.

De esta manera, la representante a la Cámara Ángela María Robledo respondió a la carta que le enviaron varias militantes de Colombia Humana, tras su renuncia a dicho movimiento político argumentando falta de diálogo y de espacio político. El lunes pasado, 44 mujeres expidieron un comunicado en el que, si bien aseguran que respetan su decisión, recalcan que el proyecto que lidera Gustavo Petro sí es feminista e inclusivo. En el escrito, le reconocen su lucha en la defensa de los derechos humanos, la paz, y la garantía de los derechos de las mujeres, pero advierten de sus intereses personales y la invitan a pensar en una coalición de cara a 2022, pues si ello no se logra “se retardaría muchos más años los anhelos de cambio de la sociedad colombiana”.

En la respuesta, Ángela María Robledo les reitera que su salida de Colombia Humana se da porque “se me cerraron los espacios de participación, se desconoció mi voz y no fue posible construir colectivamente una organización interna; porque recibí violencia política, porque no conviví con el ejercicio que impone decisiones pasando por encima de la construcción de consensos, y porque no acepté el incumplimiento del primer punto de nuestro decálogo: ‘cero tolerancia contra cualquier forma de violencia contra las mujeres’. De hecho, no he sido solo yo, otras mujeres luchadoras han abandonado este espacio que ayudaron a construir, por razones similares”, dice.

A las respetadas mujeres de Colombia Humana que respondieron a mi carta de renuncia, les envío mi gratitud y la respuesta a la comunicación. pic.twitter.com/0cbtQDEqVh — Ángela María Robledo (@angelamrobledo) January 21, 2021

La congresista, de quien se dice podría recalar en la Alianza Verde para ser precandidata presidencial, expresa además su respeto y agradecimiento con quienes fueron sus compañeras en Colombia Humana, tanto en el Concejo de Bogotá como en el Congreso de la República, al igual que con las lideresas del movimiento en todo el país. “Con muchas de ustedes he trabajado de la mano desde la campaña política y en el ejercicio de nuestros roles con el objetivo de avanzar en la garantía de derechos para las mujeres, en la consolidación de la paz, en buscar opciones para erradicar tanta desigualdad, en la defensa de la vida y del ambiente, entre muchos otros temas que hacen parte de la apuesta política compartida” agrega.

“El decálogo que construimos juntas y de la mano de muchas mujeres en el país, marca la ruta de un camino que espero sigamos recorriendo para que los partidos progresistas de Colombia comprendan, por fin, que la agenda desde las mujeres no es ni subsidiaria, ni secundaria, ni marginal. Se trata de un proyecto político transformador sin el cual, cualquier apuesta democrática y dignificante es insuficiente. El camino recorrido y los logros alcanzados están lejos de ser suficientes y para reconocer lo avanzado, no es conveniente silenciar las contradicciones. Es necesario una reflexión profunda que nos ayude a reconocer nuestras propias luchas al interior de los partidos y movimientos políticos”, enfatiza la carta.

Asimismo, Robledo enfatiza que su dimisión al movimiento no se limita a “habilitar un escenario propio en pro de mis aspiraciones políticas”, pues sus pretensiones y sus formas de hacer política “han sido y seguirán siendo colectivas”. Y concluye: “Como mujer en la política tengo aspiraciones, como lo he mencionado ampliamente en múltiples entrevistas y pronunciamientos, y espero que estas se concreten en un programa incluyente, con el 99% de las personas, donde quepamos todos y todas, sin vetos ni exclusiones”.