"El cambio para Colombia viene, ténganlo por seguro": De la Calle

-Redacción Política

Un discurso cargado de emoción, agradecimiento y lineamientos políticos dio este domingo Humberto de la Calle luego de conocer los resultados que lo dieron como ganador de la consulta interna liberal y que lo convirtieron en el candidato oficial de esa colectividad para la Presidencia de la República.

"Lo mejor de este resultado es que demuestra que es posible ir más allá de la paz. Hoy celebra el Partido Liberal y celebra el país, porque tenemos una democracia que permite que la voz de las mujeres y los hombres de buena voluntad sea escuchada. Esto fue posible porque tenemos una democracia viva", manifestó De la Calle tras el triunfo.

El exjefe negociador de paz del Gobierno con las Farc aseguró que esta campaña demostró que sí es posible hacer política limpia y respetuosa y, en ese sentido, aprovechó para agradecer a su contendor, Juan Fernando Cristo, a quien describió como un liberal combativo: " Agradezco a mi oponente, el ex ministro Juan Fernando Cristo, haber compartido la decisión de competir de esta manera. Juan Fernando ha sido un liberal combativo, firme en sus convicciones, digno exponente del talante de las personas de su tierra y eso hace más grande la ilusión de trabajar con él, mano a mano en la construcción de un nuevo país. Un país donde las regiones tengan el papel que deben tener en la historia, y no subsistan a la espera de las decisiones desde la burocracia centralista".

En su pronunciamiento De la Calle dejó ver cuáles serán los temas claves que lo ocuparán durante su campaña a la presidencia de la República. La corrupción, está entre sus prioridades. "La democracia colombiana es nuestro mayor patrimonio colectivo y es necesario que le pongamos el pecho. Es indispensable que la protejamos: protegerla de los fanatismos, de los caudillismos; protegerla de esa sombra oscura que proyectan visiones mezquinas que buscan que volvamos al odio irracional por el rival y a los días en los que se quemaban libros para impedir la libre circulación de las ideas. Protegerla de la corrupción, del clientelismo, el cual asume los recursos públicos como un terreno libre para ambiciones personales", agregó.

Sin dar nombres propios, De la Calle lanzó una que otra pulla al referirse a la defensa de la democracia: “Es indispensable que la protejamos de los fanatismos, de los caudillismos; protegerla de esa sombra oscura que proyectan visiones mezquinas que buscan que volvamos al odio irracional por el rival y a los días en los que se quemaban libros para impedir la libre circulación de las ideas”. Y propuso tumbar el mito de que la seguridad es un tema de la derecha. “La seguridad es una necesidad de todos los colombianos, sin importar su partido”, dijo.

Sobre la implementación de lo pactado en La Habana con las Farc, el candidato liberal aseguró que llegó el momento de "ir más allá de los acuerdos que lograron acabar con la guerrilla más antigua del mundo" y que el reto es ahora derrotar a la Farc en las urnas.

"Obviamente nos opondremos a las tesis de la Farc, y por ello mismo queremos derrotarla con votos y sin balas, a punta de argumentos. Así como nosotros estamos cambiando la historia, no vamos a permitir que queden en el olvido millones de víctimas. Pero no perdamos de vista que aquí no se trata de cambiar el pasado sino de cambiar nuestra manera de afrontar el futuro", detalló insistiendo en que esta es la oportunidad para que el país trabaje unido.

El candidato presidencial se refirió también a los cambios que necesita la política señalando que se requiere una forma distinta en la que el ciudadano se relaciona con los partidos, con el Estado y sus instituciones.

"Corrupción y democracia son incompatibles. Corrupción y progreso, son incompatibles. Hemos comenzado a cambiar la historia, y hoy quiero invitar a todos los colombianos a ser muchos más quienes compartamos esta senda", refirió al convocar a los ciudadanos a hacer un frente común para las elecciones presidenciales de mayo con el fin de derrotar a quienes "quieren que el progreso sea solo para unos cuantos".

De la Calle concluyó su discurso con un mensaje a los otros candidatos que aspiran a a Presidencia: "A quienes han presentado sus candidaturas a favor de la paz y contra toda forma de corrupción, les digo que podemos hacer una coalición enorme que derrotará a quienes quieren que el progreso sea solo para unos cuantos. En mi caso, como candidato del partido Liberal a la Presidencia, pongo a disposición de ustedes, y de Colombia, la experiencia, la firmeza, la decisión y el carácter necesarios para lograr salir adelante".