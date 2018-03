“El Caribe es el motor del desarrollo, y pone presidente”: Juan Carlos Pinzón

Édgar Salas - Especial para El Espectador.

Para Juan Carlos Pinzón Bueno, el exministro de defensa y exembajador ante Estados Unidos, la clave de su candidatura, con el candidato presidencial Germán Vargas Lleras, se fundamenta en que ni promueven la rabia de Gustavo Petro, ni el odio de la elección de Iván Duque, apoyado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, sino una aspiración con gente de carácter y con resultados probados y algo fundamental con sensibilidad humana.

“Nunca antes había hecho política, y lo estoy haciendo por amor a Colombia, vengo a aportar mi conocimiento en seguridad, mi conocimiento en economía y sin duda mis buenas relaciones internacionales, ninguno de los otros aspirantes y no peco de inmodesto, tienen esa capacidad que yo ostento”, dijo este bogotano de 47 años, que vivió dos años de su infancia en Santa Marta, así como también soportó los calores de Maicao, Riohacha y Uribía, cuando su padre militar comandaba pelotones en esta región.

"Me siento el más cercano a la costa por mi experiencia de vida", aseguró Juan Carlos Pinzón, "y como conozco al Caribe y al Magdalena, desde los picos más altos de la Sierra, hasta los pueblos al lado del rio, desde la Zona Bananera, hasta el sur del Banco viejo puerto, confió en tener el favor de los magdalenenses y los costeños", afirmó.

“A esta campaña hay que meterle picante y eso vamos a hacer con propuestas innovadoras. El Caribe es el motor del desarrollo del país y pone presidente. Debemos convertir a Santa Marta en la Cancún que tienen los mexicanos, debe el aeropuerto contar con su pista para recibir turistas del todo el mundo, para tener turistas que dejen mucho, pero mucho dinero, ampliar los puertos, generar zonas agroindustriales que produzcan alimento para los mercados mundiales. Debemos mejorar el servicio de salud y darle una solución definitiva a Electricaribe”, dijo.

En una clara alusión a Duque, el candidato del Centro Democrático, Pinzón aseguró que no se puede dejar el país en las manos de una persona que jamás ha manejado nada ni en el sector público ni en el privado. Aseveró que "no se puede ser así de irresponsable". “Al llegar a la coalición lo que ha hecho mi equipo es aportar independencia y orden, que no lo tiene otra candidatura. Uno fue alcalde de Bogotá y fue un desastre y casi acaba con la ciudad según los expertos", dijo también refiriéndose a Gustavo Petro.

Finalmente, en este diálogo con El Espectador afirmó: “Y si me preguntas por el apoyo en el Magdalena debo ser claro: que vengan de la U, del Centro Democrático, de los liberales, de los verdes para construir un gobierno que no tenga nada de los extremos ni izquierda ni derecha, sino centro fuerte. Eso sí en la lucha contra la corrupción no tengo punto medio, no acepto, no tolero casos de corrupción ni en el mundo de lo público ni en el mundo de lo privado. Esto que estoy haciendo es por amor a esta patria, por amor a Colombia".