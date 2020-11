Senadores de carácter conservador agregaron este punto al proyecto que busca declarar de interés general la vacuna contra el nuevo coronavirus y su gratuidad.

En la tarde de este martes se discutirá en Plenaria de la Cámara el proyecto que busca declarar de interés general la vacuna contra el COVID-19. La iniciativa cuenta con mensaje de urgencia por parte del Gobierno y, si nada extraordinario ocurre, debe ser aprobado en los próximos días por ambas corporaciones.

Sin embargo, a pesar de la acogida general de la iniciativa presentada por el representante Ricardo Alfonso Ferro, del Centro Democrático, hay un punto en el que los congresistas no se han puesto de acuerdo y es el de la gratuidad de la vacuna. A pesar de que en el texto aprobado en comisiones Tercera de Senado y Cámara se estableció que “el proceso de inmunización del que trata la presente ley deberá efectuarse a cero costo para el beneficiario”, algunos senadores han tratado que esto no sea así.

En la ponencia para la discusión en plenarias, el senador Efraín Cepeda añadió un parágrafo en el que se establece que “estarán exceptuados de la gratuidad los estratos 5 y 6”. Esta excepción no cubriría al personal de salud, a las personas con comorbilidades y a los mayores de 60 años que hagan parte de esos estratos. Según el congresista conservador, esta distinción es necesaria, puesto que hay que hacer un alivio a las finanzas estatales, bastante golpeadas por la emergencia de la pandemia.

La postura de Cepeda fue secundada por otra de las ponentes, María del Rosario Guerra. La senadora del Centro Democrático considero oportuno lo dicho por el conservador, pero hizo la salvedad de que sería oportuno hacer un descuento a dichos estratos para que puedan obtener la vacuna. El liberal Rodrigo Villalba fue otro de los que se plegó a este argumento, pues señaló que “el Estado está para los pobres”.

Frente a esta solicitud, desde el Ministerio de Salud se respondió que son “válidas las apreciaciones sobre la financiación que podrían generar los estratos 5 y 6”, pero hizo la salvedad de que prima la universalidad en el acceso a la vacuna, pues “lo que se busca es la inmunidad y para esto todos los grupos poblacionales deben terner alta cobertura”. Además, señaló que el plan de vacunación en Colombia es universal y que el porgrama se llama “Vacunas para Todos”.

El rechazo a la propuesta de Cepeda no solo fue del Ministerio de Salud, sino que varios congresistas comenzaron a moverse para eliminar esta adición del texto que será discutido en plenaria. Por ejemplo, en la sesión de este martes tendrá que debatirse una proposición de los congresistas Aydee Lizarazo, Carlos Eduardo Guevara, Ana Paola Agudelo e Irma Luz Herrera en la que piden eliminar el parágrafo añadido para la última discusión.

Según los senadores y representantes autores de la propuesta: “la estrategia de inmunización debe ser de acceso gratuito universal. Algunos colombianos de los estratos 5 y 6 viven en la pobreza oculta y no se les puede limitar el acceso a la vacuna”.

El argumento de la pobreza oculta también fue expresado por el senador Alexander López Maya, del Polo Democrático. Este aseguró que en esta población hay familias que se encuentran por herencia en estos estratos pero que “no perciben ingresos necesarios”, por lo que “hay personas que no les es posible pagar los precios de la vacuna”.

Según López Maya, el no inmunizarse por temas económicos generaría “otro problema de salud pública y sería discriminatorio”. Por último, el que sería el precandidato a las presidenciales de 2022 por el Polo concluyó: “un problema de salud pública no debe tener discriminaciones odiosas. El estrato no es sinónimo de riqueza”.

De una forma similar, los miembros de la oposición Antonio Sanguino, Ángela María Robledo e Iván Cepeda pasaron una propuesta para que se agregue un artículo en el que se establezca que la vacuna contra el SARSCoV-2 sea incluida y cubierta en todos los regímenes del sistema de seguridad social del país.