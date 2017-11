El Congreso ha tenido un discurso hipócrita frente a las víctimas: Iván Márquez

-Redacción Política

Después de semanas de incertidumbre, este miércoles en la noche la JEP fue aprobada en el último debate del Senado y pasó de nuevo a la Cámara de Representantes, justo un día después de que la Corte Constitucional le diera luz verde a la jurisdicción especial. A pesar de esto, los representantes de la Farc manifestaron su desacuerdo tanto con la sentencia de la Corte, como con los cambios hechos en el Congreso de la JEP, en específico, con la inhabilidad a los magistrados que hayan sido defensores de derechos humanos.

Iván Márquez, quien fue elegido como representante nacional de la recién creada Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, mostró su desacuerdo completo con las recientes decisiones de la Corte y del Congreso: “Si la jurisprudencia ordinaria estableciera que el acuerdo final contraviene normas constitucionales, no cabe duda de que el Estado debe modificar las normas constitucionales que coalicionen con el acuerdo final, en aquello que no contravengan los tratados internacionales de DDHH y DIH”.

También manifestó su preocupación con el hecho de que se debe respetar lo acordado en La Habana. Se refería, en concreto, a las declaraciones que hizo este miércoles Jeffrey Feltman, secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Políticos, luego de que concluyera su visita en el país y afirmara, entre otras cosas, que en el proceso de reintegración de los desmovilizados de la exguerrilla falta "una estrategia general de reintegración, acompañada de planes y recursos concretos que permitan su éxito".

En específico, Márquez afirmó que hay un "flagrante incumplimiento de la ley de amnistía, que ha impedido la puesta en libertad de todos los miembros de las Farc, luego de más de diez meses de vigencia y de la premeditada desfiguración del delito político".

Sobre el fallo de la Corte Constitucional, que se conoció este martes en la noche, Iván Márquez criticó duramente que se excluyera a "los terceros civiles y a agentes del Estado no combatientes con graves responsabilidades", refiriéndose a la decisión de ampliar el fuero, para que no protegiera solo a expresidentes, sino también a otros funcionarios públicos, como congresistas, ministros y gobernadores. "Le digo a la Corte Constitucional que tenga presente que el acuerdo final se acordó para acabar con el conflicto y la impunidad, y que el sistema de justicia acordado, o sus condicionalidades, no puede alcanzar exclusivamente a uno, sino a todos los actores, hayan vestido de uniforme o no", aseveró.

Después de hablar de la decisión de la Corte, Márquez también habló de la aprobación en el Senado de la ley estatutaria de la JEP. A pesar de que luego de semanas de debates, ausentismo y dilaciones se aprobó, el representante de la exguerrilla se fue lanza en ristre contra la actitud de varios congresistas, al asegurar: “Lo que está ocurriendo en el Congreso no deja de sorprendernos cada día, porque se ha manejado un discurso hipócrita frente a las víctimas del conflicto. Se habla mucho de la reparación de las víctimas, pero por lo que vimos anoche el Congreso de la República podemos decir que todas son palabras dirigidas a engañar personas incautas”.

Con la actitud "hipócrita" del Congreso, Márquez habló del cambio a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz en cuanto a las inhabilidades de los magistrados. Los senadores lograron que se cambiaran para que no puedan ser magistrados, entre otros, quienes hayan gestionado o representado intereses privados en contra del Estado en materia de reclamaciones por violaciones a los derechos humanos, al DIH o al Derecho Penal Internacional, o quienes hayan tramitado acciones ante sistemas o tribunales internacionales.

Sobre este punto, que también ha generado polémica en redes sociales, Márquez dijo que "es increíble" que "ningún defensor de DDHH, es decir, de víctimas, puede hacer parte de la JEP como magistrado. Por eso hemos resaltado este aspecto que fue asunto importante en el acuerdo de La Habana. Pero Iván Márquez no fue el único que se manifestó en este aspecto, también lo hizo Carlos Antonio Lozada quien dijo que "el país, los sectores sociales y las víctimas deben tener claro que lo que se configuró esta semana fue la combinación del incumplimiento total de los compromisos pactados por el estado. No se le está incumpliendo a las Farc, se le está incumpliendo al país".

Pablo Catatumbo, por su parte, afirmó que el partido de la Farc recurrirá a instancias internacionales para que "el acuerdo de paz se cumpla" e hizo un llamado para que los colombianos se manifiesten, como lo hicieron después del plebiscito del 2 de octubre de 2016 cuando ganó el No. Además, Jesús Santrich hizo una declaración cuando menos preocupante durante la misma rueda de prensa, al aseverar que "este es el inicio del fin de la paz".