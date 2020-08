“El Congreso pierde uno de los mejores legisladores”: Duque sobre renuncia de Uribe

El presidente dijo ser testigo del ‘amor de Uribe por Colombia’ y pese a lamentar su dimisión de Congreso, señaló que el legado del ahora exsenador “será imborrable”.

Tras formalizarse la renuncia del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez a su curul en el Congreso de la República por el Centro Democrático, este mismo martes se pronunció el presidente Iván Duque, quien dijo que el Parlamento “pierde uno de los mejores legisladores”.

En contexto: Álvaro Uribe Vélez renuncia a su curul en el Senado

A través de un mensaje en Twitter, en el que recuerda que trabajó a su lado como congresista, el jefe de Estado declaró ser ‘testigo del amor de Uribe por Colombia’, así como su “compromiso por construir un mejor país”. Pese a lamentar la renuncia, Duque advirtió que el legado del ahora exsenador “será imborrable”.

Tuve el gran honor de trabajar con @AlvaroUribeVel en el Senado. Soy testigo de su amor por Colombia, su entrega por los más vulnerables y su compromiso por construir un mejor país. Con su renuncia pierde el Congreso uno de los mejores legisladores, pero su legado será imborrable — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) August 18, 2020

En la tarde de este martes, en medio del proceso que adelanta la Corte Suprema en su contra por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno y que lo tiene con detención domiciliaria, el expresidente anunció que renunciaba a su curul en el Congreso. La decisión se tomó este martes, luego de una reunión realizada a distancia entre él y sus asesores.

Uribe informó su decisión en una carta enviada al presidente del Senado, Arturo Char, en la que hace referencia a su proceso en la Corte. “El magistrado José Luis Barceló me llamó a indagatoria hace más de dos años, en un proceso que desconocía, cuya existencia el mismo magistrado había negado. En proceso anterior y conectado con este, ante el mismo magistrado, se me anunció versión libre que nunca me permitieron”, dijo Uribe.

También le puede interesar: Prueba de fuego para el uribismo en el Congreso

Según el expresidente, en la decisión de medida de aseguramiento que dictó la Corte Suprema de Justicia en su contra hubo violación de “ocho garantías procesales, con interceptaciones ilegales y dolosas, también a uno de los abogados, filtraciones selectivas a adversarios políticos y periodísticos en lugar de publicar todo el expediente, detenido por inferencias, sin pruebas directas, sin recibir varias declaraciones, con compulsa de testigos a favor, sin que mis abogados hubieran podido interrogar”.

Para Uribe, todos los hechos mencionados “anulan cualquier expectativa de volver al Senado”. Concluyó su carta señalando que era necesaria una reforma a la justicia “que la despolitice al cambiar el sistema de elección de magistrados”. “Estos deberían llegar a la alta corte en edad madura que haya disuelto las vanidades y afianzado el apego a la rectitud, estar allí por largo tiempo en lugar de utilizar la silla giratoria hacia los negocios o la política”.

En contexto: El uribismo sin Uribe: ¿tiene futuro?

Por su parte, la plenaria del Senado le dio trámite este martes a la renuncia del senador Álvaro Uribe Vélez, minutos después de que el exmandatario anunció su decisión de dejar atrás su escaño en el Congreso. La renuncia no tuvo mucha discusión, más allá del impedimento que presentó el senador Iván Cepeda Castro, quien es la contraparte de Uribe dentro del proceso. Entretanto, por la renuncia de Uribe hubo 82 votos por el sí y 12 por el no.

Lea también: Plenaria del Senado aprueba renuncia de Álvaro Uribe Vélez

Varios de los congresistas que votaron negativamente la renuncia, como Angélica Lozano, Gustavo Bolívar o Antonio Sanguino, consideraron inapropiados los ataques que Uribe, en su carta de renuncia, le hizo a la Corte Suprema de Justicia. Gustavo Petro, por su parte, se abstuvo de votar, aunque criticó el ataque de Uribe a las cortes.