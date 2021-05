El cruce de trinos entre Fajardo y Petro que ilusiona a muchos con una alianza para 2022

El líder de Compromiso Ciudadano habló de no atacar a Petro y competir con ideas. Este le respondió agradeciéndole sus palabras y hablando de la construcción de un destino en común.

Un cruce de trinos entre los hoy precandidatos presidenciales Sergio Fajardo, líder de Compromiso Ciudadano y uno de los integrantes de la Coalición de la Esperanza, y Gustavo Petro, líder de Colombia Humana y miembro del Pacto Histórico, ha hecho ilusionar a algunos sobre la posibilidad de concretar una alianza antes de la primera vuelta presidencial de 2022 entre los llamados sectores alternativos y progresistas.

Todo se dio tras conocerse los resultados de una encuesta del Centro Nacional de Consultoría, en el marco del actual clima de protestas que vive el país, realizada para la revista Semana, que muestra a Petro a la cabeza del pulso por la primera magistratura del Estado, con una intención de voto del 25%, muy lejos de sus inmediatos seguidores: Fajardo (6%) y Marta Lucía Ramírez (5%).

“He recibido muchos mensajes a raíz de los resultados de la última encuesta. Hay preocupación e ideas valiosas, lo agradezco. Pero la recomendación no puede ser ‘atacar a Petro’. No lo puedo aceptar, no podemos estimular más odio. La política cambió estas semanas y para siempre”, escribió el líder de Compromiso Ciudadano en su cuenta de Twitter.}

Y posteriormente, en otro trino, agregó: “Petro ha interpretado mejor la coyuntura. Así que si queremos competir debe ser con ideas no con guerras de políticos; ni con cuentos de ‘castrochavismo’. Son tiempos para escuchar con humildad las manifestaciones. Queda un año, por ahora felicitaciones Gustavo Petro”.

La respuesta del líder de Colombia Humana no se hizo esperar, y en la misma red social, escribió: “Gracias Sergio, la competencia muchas veces es una construcción ideológica de algo llamado neoliberalismo, hoy anacrónico. Creo que Colombia necesita construcciones colectivas y solidarias. La construcción de un destino común”.

Por supuesto, ante el intercambio de mensajes y la cordialidad entre dos rivales políticos, que se enfrentaron en 2018 y que desde ese entonces casi que se han mostrado los dientes y han insistido en marcar hondas diferencias, ha hecho pensar a muchos en que sí es posible una gran alianza de centro-izquierda que apueste por ganar el poder el próximo año, incluso en la primera vuelta.

“Que el intercambio de trinos entre Sergio Fajardo y Gustavo Petro sea el inicio de un diálogo que les permita reconocerse, valorarse, respetarse y juntar esfuerzos. El país los necesita alineados en lo fundamental. Unidos pueden ayudar a solucionar esta barbarie. Es un deber moral”, trinó también la activista política Catherine Juvinao.

Por su parte, la representante a la Cámara Ángela María Robledo, quién fue fórmula vicepresidencial de Petro y hoy hace parte de la Coalición de la Esperanza, señaló: “Celebro el intercambio de mensajes entre Sergio Fajardo, Coalición de la Esperanza y Gustavo Petro, Pacto Histórico, en estos momentos de estallido social. La disputa política debe hacerse a partir de ideas, no de vetos”.

Por supuesto, como lo dice el mismo Fajardo, falta mucho camino por recorrer, la campaña no ha arrancado, el momento coyuntural que vive el país es de crisis por el estallido social y el paro nacional, y en política nada está dicho, menos cuando de lo que se trata es de la lucha por el poder. ¿Será que se puede?