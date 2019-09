El cruce de trinos Petro-Fajardo: la antesala de la pelea presidencial de 2022

Redacción Politíca

Por estos días de campaña electoral por el poder local, la polarización política se agudiza. Y como una antesala a lo que será la disputa por la Presidencia de la República en 2022 (algunos dirán: ¡pero falta mucho!), dos de los que fueron rivales en 2018 y han anunciado que estarán nuevamente en el partidor, se sacan chispas: Gustavo Petro y Sergio Fajardo.

El miércoles pasado, a través de su cuenta en Twitter, el líder de Compromiso Ciudadano y exgobernador de Antioquia mandó a descansar al de la Colombia Humana. “Descansa un poco Gustavo. No hay necesidad de tantas mentiras, tergiversaciones, trampas, insultos, agresiones, rabia y odio. No todo vale. Falta mucho para el 2022”.

Un trino dado como reacción a otro que había puesto Petro, en el que cuestionó a Fajardo porque la empresa Konfirma, escogida por la Empresa Metro de Bogotá y el Distrito para revisar los documentos de los consorcios que quieren construir la primera línea del Metro, tendría supuestamente relación con él o su familia.

“Decían que Fajardo era el único que podía vencer a Duque, pero Fajardo es igual a Duque. Contrató directamente a Konfirma, que queda en el mismo piso que su empresa: Fajardo Moreno, que es una sociedad con la familia de Uribe. Ahora Konfirma se roba el Metro elevado de Bogotá”, escribió Petro.

Cabe aclarar que Konfirma sí está ubicada en el mismo piso de Fajardo-Moreno, compañía fundada por Raúl Fajardo Moreno, padre de Sergio Fajardo. Sin embargo, la firma está en liquidación, según han confirmado algunos medios con la misma Cámara de Comercio de Medellín.

El expresidente y hoy senador Álvaro Uribe entró a terciar, tratando de “mentiroso” al congresista de la Colombia Humana: “El único argumento del señor Petro es la mentira, ningún negocio tengo con el doctor Sergio Fajardo”, expresó.

Lo cierto es que ante el trino de Fajardo en el que lo mandó a descansar, Petro ripostó, también en Twitter y con ironía, recordando el episodio en el que el exgobernadro, para la segunda vuelta presidencial, se fue a divisar ballenas: “Fajardo me invita a descansar; algún día me iré a ver ballenas, por ahora hay una lucha que librar contra la dictadura de la corrupción. Deja un rastro de muerte, sangre y guerra. Cuando logre la paz, quizás vea ballenas No lo entiende Fajardo, el dictador tiene negocios con él”.

Queda claro que los dos, Petro y Fajardo, le madrugaron al pulso por la Presidencia de 2022.