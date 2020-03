El desfile de versiones en el CNE por el caso Santos-Odebrecht

Poco a poco, sin mucha exposición mediática, el Consejo Nacional Electoral (CNE) sigue con las pesquisas dentro de la investigación por el presunto ingreso de dineros de la multinacional brasilera Odebrecht a la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014. Ya el exmandatario compareció, el pasado 11 de diciembre de 2019, ante los tres magistrados miembros de la comisión investigadora —Doris Méndez, Luis Guillermo Pérez y Rafael Contreras—, en una diligencia en la que aseguró que nunca hubo financiación extranjera en su aspiración ni tampoco se recibieron aportes. “Nada relaciona mi gobierno con sobornos de Odebrecht”, les dijo Santos, recalcando además que todas sus cuentas se presentaron a tiempo, y tuvieron auditorías internas y externas en tiempo real, además de la evaluación del mismo organismo electoral y de otras autoridades competentes.

Lea: “Nada relaciona mi gobierno con sobornos de Odebrecht”: Santos

Posteriormente, el 16 de enero, en cumplimiento de la misma investigación, la comisión escuchó al empresario Andrés Sanmiguel Castaño, propietario del 50 % de Gistic Logistic Soluciones Integrales, empresa por donde supuestamente habría entrado la plata de Odebrecht a la campaña santista. Sin embargo, a todos los interrogantes que se le plantearon, siempre respondió: “Guardo silencio”. Luego, el pasado miércoles 11 de marzo, el turno le correspondía a Roberto Prieto, exgerente de la campaña, quien estaba citado a versión libre pero no llegó. En un escrito, argumentó que no acudía “toda vez que no conocía el expediente”, lo cual, según los magistrados, no es cierto, pues este “siempre ha estado a disposición de los distintos sujetos procesales a efectos que puedan consultar las diferentes piezas que lo conforman”. Prieto fue citado nuevamente al CNE, el jueves 16 de abril, a las 10:00 de la mañana.

Lea también: Roberto Prieto dejó plantado al CNE en citación por caso Odebrecht en campaña Santos

Ese mismo miércoles, quien sí llegó, fue David Fernando Portilla Colunge, representante de la constructora española Fagar Servicios, señalado en la Fiscalía por Sanmiguel de haber movido a través de Gistic Logistic Soluciones Integrales, $3.894 millones en contratos simulados con la Ruta del Sol II, que supuestamente fueron a parar a la campaña reeleccionista de Santos. A través de Juan Carlos Padilla, su abogado, Portilla reconoció que en la actualidad se viene adelantando una investigación en el ente acusador en la que tiene calidad de indagado con posibilidad de ser vinculado como imputado, por lo que estando su situación jurídica en vilo, opta por esperar que se defina su situación penal. Aún así, expresó su intención de colaborar con el proceso, por lo que solicitó se dé una nueva fecha para la diligencia, mientras se resuelve su caso. La petición fue aceptada, aunque por ahora no se ha definido esa nueva citación.

Otro que se hizo presente ante el CNE, también el miércoles, fue Gilberto Contreras Morales, pieza clave dentro del proceso, pues fue el tesorero de la campaña de Santos de 2014. En su versión libre aseguró que nunca se recibieron recursos en especie y que los que llegaron fueron solo a través de crédito bancario y anticipo oficial. Asimismo, negó haber tenido conocimiento de ingreso de dineros de Odebrecht, al igual que haber conocido a David Portilla, a Andrés Sanmiguel y a Esteban Moreno, otro de los protagonistas del escándalo, quien ha sido señalado de ser el hombre que sirvió como puente para la supuesta financiación electoral ilegal. “Existía la auditoría, realizada por Araceli Rojas, la cual revisaba todos los documentos que se iban a pagar y obviamente se llenaban todos los requisitos de ley para hacer requerimientos de ingresos del Estado, como créditos que se pagaron con la reposición de votos”, manifestó.

Contreras dijo no recordar el límite a los montos de gastos fijados y explicó que él, como tesorero, era el responsable del manejo de la cuenta única de ingresos y del pago de gastos de la campaña, “que venían con visto bueno de gerencia y auditoría, con soportes de cada factura o recibo”. Igualmente, enfatizó que nunca recibió información sobre situaciones que pudieran vulnerar las normas sobre financiación de campañas. También aseguró que la campaña tuvo la auditoría del mismo CNE y de una compañía externa. Y detalló la manera como se cumplía el procedimiento para pagar una cuenta: “Iniciaba con el visto bueno de la gerencia, bajaba a auditoría interna que revisaba los soportes y me remitía para pago, se pagaba y se recopilaban los documentos. Auditoría los revisaba para ver si estaban bien diligenciados”. “Todo fue transparente”, agregó el extesorero, reiterando que nunca se tuvo conocimiento de que se estuviera manejando una cuenta paralela.

En contexto: Así es la defensa de Santos ante el CNE por caso Odebrecht

Después, el mismo miércoles, el turno fue para Araceli Rojas Salinas, la exauditora de la campaña Santos 2014, quien reiteró que esta solo contó para su financiación con recursos provenientes de un crédito y el anticipo, y que la cuenta que se manejó era cerrada. “Yo viajé a 22 departamentos y revisaba todo lo que llegaba, auditaba cien por ciento, miraba que todo estuviera conforme a la normatividad, se pagaba impuestos, se trabajaba en horarios extensos”, refirió. Negó igualmente conocer a Esteban Moreno, a David Portilla y a Andrés Sanmiguel. Dijo que no pudo haberse dado alguna financiación ilegal, “porque era prohibido recibir recursos, según el manual que reposa en original en esta corporación”. Y concluyó: “Cuando uno es auditor, no tiene que mezclar con lo político, sino cuidar y custodiar recursos que entran y salen, conforme a la ley electoral”.

Un día después, el jueves 12 de marzo, quien compareció ante los magistrados investigadores fue Óscar Orlando Rueda García, exsecretario general del Partido de la U, mencionado por Sanmiguel en una declaración ante la Fiscalía. “Me sorprende el requerimiento, pues no conozco lo que se ha dicho de manera oficial por parte del señor Sanmiguel, a quien no conozco ni tengo relación con él”, fue lo primero que expresó. Seguidamente, aclaró que la campaña Santos 2014 no la realizó el Partido de la U sino la Asociación Juan Manuel Santos Presidente 2014-2018, y que la colectividad no participó en el tema de las donaciones. Rueda negó también conocer a Esteban Moreno y a David Portilla, y manifestó que nunca se conoció de ingreso de dineros de Odebrecht a la campaña santista.