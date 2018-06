El equipo que viajará a La Habana para acordar un cese al fuego bilateral con el Eln

-Redacción Política

La canciller María Ángela Holguín, el senador Roy Barreras, el consejero Presidencial, José Noe Ríos, y el alto Comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera, viajaron en la mañana de este miércoles a La Habana, Cuba, para integrarse al equipo negociador del Gobierno, que actualmente sostiene el quinto ciclo de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (Eln).

Tendrán como misión apoyar hasta el próximo viernes, 15 de junio, fecha hasta la que se extenderán los diálogos, el avance del acuerdo de un nuevo cese del fuego bilateral, el diseño del proceso de participación de la sociedad en la construcción de la paz y la definición de un acuerdo marco que permita al próximo presidente avanzar hacia el acuerdo final “que garantice que la paz sea completa e irreversible”, comunicó el equipo del senador Barreras.

Lea también: Seguimos con la firme voluntad de lograr un acuerdo de paz con el Eln: Gustavo Bell

Los enviados especiales ya habían participado con anterioridad en este y en el proceso de paz con la antigua guerrilla y hoy partido político FARC.

Gustavo Bell, jefe negociador de la delegación del Gobierno, aseguró que se están haciendo “todos los esfuerzos posibles para llegar a un alto el fuego bilateral que permita no solo dar desarrollo a los puntos de la agenda, sino salvar vidas”, por lo que la participación de Holguín, Barreras, Ríos y Rivera será de suma importancia en los tres días que le quedan al quinto ciclo.

Le puede interesar: Eln declara nuevo cese al fuego durante segunda vuelta presidencial

“Hoy con todo entusiasmo daré otro paso en defensa de la Paz. La causa de la paz no se abandona. Las víctimas no se olvidan. La violencia no es un destino inevitable. Las familias colombianas merecen y tendrán un futuro en paz. Entre todos si podemos cambiar la historia...”, trinó Roy Barreras en la madrugada del miércoles.