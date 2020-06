El alto oficial, que fue vicepresidente durante el gobierno Santos, aseguró que dicho cargo debe reconsiderarse y que era mejor la figura del designado, contemplada en la Constitución de 1886.

A pesar de estar lejos de la política, el general retirado de la Policía Óscar Naranjo, que fue vicepresidente hacia el final del gobierno de Juan Manuel Santos, se pronunció frente al escándalo de Marta Lucía Ramírez. El pasado jueves, una investigación periodística reveló que la vicepresidente habría pagado una fianza de USD $1.500 a favor de su hermano, que fue condenado a 5 años de prisión por cargos relacionados con el narcotráfico.

Frente al tema de la vicepresidenta, el alto oficial recordó la captura de su hermano, procesado en Alemania en 2006 por hechos relacionados con la posesión de estupefacientes. “No me he podido liberar de eso, a la cicatriz tratan de abrirla en todo momento”, comentó el vicepresidente de Colombia entre marzo de 2017 y agosto de 2018 a la cadena W Radio.

“Creo haber obrado con total transparencia para todos los colombianos”, dijo el alto oficial, al referirse a la rueda de prensa en la que reveló la captura de su hermano apenas le fue informada por las autoridades alemanas. “Vivo agradecido en la reacción del país, porque depositó su confianza”, agregó el general retirado frente a estos hechos.

Tras contar su experiencia personal, el general Óscar Naranjo aseguró que habría revelado la captura de su hermano si él hubiese estado en el lugar de Marta Lucía Ramírez. “Yo lo hubiera hecho, cada persona toma sus propias decisiones y son respetables. Aquí hay una línea tenue entre lo correcto política, etíca y legalmente. Esas tres circunstancias hay que valorarlas”.

La entrevista giró un poco sobre este tema e incluso se entró a estudiar el papel que juega actualmente el vicepresidente en el ordenamiento colombiano. A pesar de haber sido vicepresidente apenas hace dos años, Naranjo aseguró que debía debatirse sobre la conveniencia del cargo pues se “desnaturalizó” frente a la forma como había sido concebido.

“Mi propia valoración, después de guardar silencio dos años, me hace pensar que la vicepresidencia no fue un buen invento de la Constitución de 1991. La figura del designado daba menos problemas que la vicepresidencia”, declaró el excomandante de la Policía entre 2007 y 2012.

En su mirada crítica, el exvicepresidente aseguró que el cargo que él ocupó se basa de forma incorrecta en “la expectativa permanente de la ausencia del presidente para reemplazarlo”. En un camino similar, aseguró que el puesto, cuando no hay un liderazgo claro, se puede convertir en un “comodín frustrado por su aspiración de hacer más por el país”.

En otros temas, el exvicepresidente negó estar en campaña electoral, “llevo varios años diciendo no, no y no”, y se negó a hablar sobe Cuba y su inclusión por los Estados Unidos en los países que no colaboran en la lucha en contra del terrorismo. El general Naranjo también se manifestó sobre Memo Fantasma, el supuesto narcotraficante que habría tenido un negocio inmobiliario con el esposo de la vicepresidenta: “Era imposible que fuera invisible a los ojos de todos”.