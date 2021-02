En la entrega de una obra, el primer mandatario elogió a su actual vicepresidenta y aseguró que “Colombia esta próxima a tener una mujer presidenta”.

La disputa por las presidenciales de 2022 comenzó con fuerza en los primeros dos meses del 2021. Ya se han presentado choque entre partidos y se han decantado las principales alianzas, pero el asunto en la derecha no está tan claro. La muerte del ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, una de sus fichas fuertes, deja varias dudas sobre la estrategia con la que enfrentaran las próximas elecciones.

Se ha venido hablando de un precandidato del Centro Democrático, que sería Tomás Uribe, y de otros partidos, en los que estarían los Conservadores, Cambio Radical, entre otros. Aunque el panorama en estas fuerzas no está claro, el presidente Iván Duque habría dado algunas pistas sobre la posible aspiración de la actual vicepresidenta Marta Lucía Ramírez para los comicios de 2022.

Durante la entrega de la ampliación de una escuela en Tunja, Boyacá, el primer mandatario tuvo elogiosas palabras con Ramírez. “Hoy tenemos a una mujer vicepresidenta. Por primera vez en 200 años de historia de nuestro país, este gobierno ha empoderado a la mujer en su liderazgo. Esta gran colombiana Marta Lucía Ramírez, primera vicepresidenta de Colombia, todos los días trabaja por darle oportunidades y empoderar niñas”, comentó al presidente al responderle una joven que durante el evento expresó que de su colegio esperaba que salieran nuevas ministras.

Luego, el primer mandatario expresó: “Queremos que ese liderazgo siga creciendo. Y no tengo dudas de que Colombia está próxima a tener una mujer presidenta. Esa realidad”. Este comentario fue tomado por algunos como un guiño directo del presidente a una posible candidatura de Ramírez a la presidencia.

En 2018, Marta Lucía Ramírez fue derrotada por Iván Duque en una consulta interna para convertirse así en el candidato único del uribismo. Desde entonces, se ha venido planteando a posibilidad de que la vicepresidenta aspire nuevamente a las presidenciales en 2022. Tanto así que está en el sonajero de los conservadores para sus posibles candidatos y al mismo tiempo ha dado varios comentarios que hacen pensar que su intención es lanzarse sí o sí en los próximos comicios.

La vicepresidenta ha dicho en reiterados espacios que el país debió tener hace varios años una mujer presidenta y asimismo ha llegado a afirmar que su no se mete en esta campaña, no lo hará en un futuro. El futuro de la candidatura de Ramírez se definirá en los próximos meses, pues tendría que renunciar a su cargo para no inhabilitarse para la justa presidencial. Desde ya los conservadores han pensado en la posibilidad de la renuncia de Ramírez y han expresado que, de ocurrir, el cargo debería ser ocupado por alguien del partido, pues dicha dignidad les pertenecería.