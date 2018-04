El limbo jurídico de la curul de Santrich en el Congreso

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, enfatizó en que, aunque Santrich no se posesione como congresista, aún no se tiene claridad sobre si su escaño puede ser o no reemplazado por otro integrante de la Farc.

La captura de Seusis Hernández, uno de los más importantes líderes de la Farc conocido como Jesús Santrich, no solo ha abierto preguntas sobre la implementación del acuerdo firmado entre el Gobierno y la antigua guerrilla, sino también sobre el futuro de la curul del excabecilla en el Congreso. Sin embargo, en la historia del país no había sucedido una situación como esta, por lo que no existe ningún precedente jurídico que dé luces sobre el asunto.

Esto quiere decir que no había ocurrido antes que una persona elegida como congresista se encuentre investigada en el exterior antes de haberse posesionado. Por este motivo, existe un limbo jurídico alrededor de la curul que iba a ser ocupada por Santrich, pues, por ejemplo, la figura de la silla vacía –que busca que el puesto en el Capitolio de los parlamentarios capturados por delitos no sea sustituido por ningún otro político- se ha aplicado a personas que están en el ejercicio de la curul y, además, involucradas en investigaciones dentro del país, condiciones ajenas a este caso.

Así lo advirtió el ministro del Interior, Guillermo Rivera, en entrevista con Blu Radio. “Este caso es inédito. No hay experiencias frente a situaciones similares. Por eso vale la pena que el Consejo de Estado dé luces jurídicas, por lo que podría ser oportuno y conveniente relevante una solicitud de concepto”.

Rivera aclaró, que, aunque no es competencia del Gobierno tomar la decisión sobre el asunto porque “tendrá que tomarla quien sea elegido como presidente de la Cámara de Representantes el 20 de julio”, sí estará a disposición a la hora de interpretar las normas y hallar una salida jurídica a la particularidad del hecho.

Aunque la situación de Santrich es similar, en parte, a la de Aida Merlano, quien también obtuvo una curul en el Congreso en la pasada jornada electoral del 11 de marzo, pero quien está envuelta en un escándalo por presuntos delitos electorales relacionados con la compra de votos. Según Rivera, existe una diferencia sustancial que le cambia el panorama al futuro de ambas curules.

“Es la misma situación salvo por una cosa. La investigación de Santrich es una investigación en el exterior. La silla vacía se aplica cuando las investigaciones son en Colombia, por lo que habría que establecer si la alusión que hace el acto legislativo 1 de 2009, que fue el que creó la silla vacía, per se excluye aquellos casos que se adelanten el exterior. Esas interpretaciones hay que dilucidarlas ante una autoridad como el Consejo de Estado”, explicó.

El ministro enfatizó en que, sea cual sea la determinación, Santrich no podrá llegar al Congreso. "Quien esté capturado no puede tomar posesión como congresista el 20 de julio, en eso no hay duda. El limbo está en establecer si esa curul puede ser o no reemplazada". Por lo tanto, insistió que este está en “el terreno de las interpretaciones” porque “no hay casos de una persona que no esté actuando como congresista pero que sí tenga la condición de elegido y que haya sido capturado, ni antecedentes de personas que hayan sido elegidas y que sean capturadas como consecuencia de una investigación que se adelanta en el exterior”.

La Fiscalía General de la Nación capturó a Seusis Hernández Solarte por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes el pasado 9 de abril.