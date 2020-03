El objetivo del periodismo "es desenmascarar al corrupto": CPB al Centro Democrático

El CPB elevó un llamado a la sensatez y a no asumir actitudes desafiantes mediante "señalamientos y procedimientos inapropiados que confunden y ponen en riesgo la seguridad de los periodistas”.

Luego de que el partido Centro Democrático alegó por una “estrategia organizada, coordinada, agresiva y persistente” contra el Gobierno de Iván Duque, el senador Álvaro Uribe Vélez y la propia colectividad –reclamo que tendría como trasfondo las revelaciones por el escándalo de la “Ñeñepolítica”–, este miércoles el Círculo de Periodistas de Bogotá (CPB) rechazó los señalamientos y aseguró que son acusaciones “genéricas”.

Para Gloria Vallejo, presidenta del CPB, se trata de incriminaciones que afectan “el libre ejercicio del periodismo, estigmatizan la labor de los comunicadores y amenaza la libertad de expresión y el derecho a la información, uno de los tres pilares fundamentales de las democracias”, con el agravante de que pone en riesgo la seguridad de los comunicadores.

Por ello, instó a la sociedad a cobijar a los periodistas y medios de comunicación, pues “la ausencia de una prensa libre y fuerte es el mayor riesgo para caer en la desinformación y en los radicalismos”.

El Círculo también recordó que el principal objetivo de la labor periodística es divulgar la verdad, proporcionar información oportuna y servir a los ciudadanos haciendo valer sus derechos. Todo esto, con base en la investigación, "el rigor y ética periodística", recordando que la tarea es "desenmascarar al corrupto, propender por un país mejor y por una sociedad bien informada".

“Por el cumplimiento de estos propósitos muchos periodistas han ofrendado sus vidas, otros han tenido que huir del país ante las reiteradas amenazas, o han sido víctimas de la autocensura, del desplazamiento o han tenido que abandonar su labor”, agregó el CPB.

El organismo dijo que no es coherente el señalamiento del Centro Democrático, partido de gobierno, frente a la postura del propio Duque, que hace un año –en desarrollo de la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)–, manifestó que “en este Gobierno haremos siempre todo lo que esté en nuestras manos para proteger la libertad de prensa y la libertad de expresión”.

El organismo también expresó preocupación por una lista gestada por la cuenta del Ejército en Twitter denominada “Oposición”, en las que estaban incluidos medios de comunicación, agremiaciones campesinas y miembros de oposición política.

“Se teme por la seguridad de las personas en ella incluidas, no obstante que la publicación fue eliminada, porque se sienta un precedente indeseable. El CPB hace un llamado a la sensatez, a no afectar el libre desarrollo de actividades como la del periodismo, amparadas por la Constitución Nacional, y a no asumir actitudes desafiantes mediante señalamientos y procedimientos inapropiados que confunden y ponen en riesgo la seguridad de los periodistas”, precisó el organismo.