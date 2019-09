Nuevo enfrentamiento entre uribismo y oposición

"El país empieza a cansarse de su discurso vociferante": Pablo Catatumbo a Carlos Felipe Mejía

Una vez más, la plenaria del Senado registró un enfrentamiento entre los senadores de FARC, Pablo Catatumbo, y el Centro Democrático, Carlos Felipe Mejía. Esta vez no fue a los gritos, pero no se bajaron de que "criminales" o "mentirosos" entre colegas.

“Estamos ya cansados de usted, hicimos la Paz, señor”, fue la respuesta de Pablo Catatumbo, senador del partido FARC, a las agresiones que recibió por parte de Carlos Felipe Mejía, del Centro Democrático. El encontrón sucedió en la plenaria de esa corporación, alrededor de las 10 de la noche, mientras los congresistas de la sala discutían en torno a la violencia política, a raíz de la masacre en el departamento del Cauca, la cual cobró la vida de cinco personas, entre ellas, la de Karina García Sierra, candidata Liberal a la Alcaldía del municipio de Suárez.

(Lea: El Congreso, cansado de las griterías de Carlos Felipe Mejía)

En el recinto, la senadora Aída Avella, de la Unión Patriótica, intervino para expresar su solidaridad con los liberales por el nefasto acontecimiento en el Cauca. También, señaló la gravedad del genocidio de la UP, partido del cual es presidenta.

Mejía pidió una réplica para referirse a las expresiones de Avella porque, según expresó el congresista, la senadora catalogó a los uribistas de “asesinos”. “Respete. Estamos cansados de que aquí nos acomode los crímenes de quienes la rodean y que han sido tan cercanos a usted toda su vida. Jamás ningún miembro de esta bancada (Centro Democrático) ha realizado actos delictivos”, dijo.

Seguidamente, añadió que los asesinatos a líderes sociales eran producto de “la impunidad de los Acuerdos La Habana que usted tanto defiende y que tanto defiende a los criminales que están sentados a su lado”, aludiendo a los congresistas de FARC, partido político naciente de la paz pactada con la extinta guerrilla. “Esos sí son asesinos, con miles y miles muertos a lo largo y ancho de la Patria. No trate de igualarnos con quienes han empuñado las armas para llenar de sangre esta Nación”, manifestó.

Senadora @AidaAvellaE respete, en el @CeDemocratico estamos cansados de que usted siempre trate de acomodarnos los crímenes de quienes la rodean. Ni el pte Duque, ni nadie en esta bancada ha empuñado armas o ha cometido delitos atroces, así que le repito, respete, no se confunda! pic.twitter.com/KfFSKfQUGZ — Senador Carlos Felipe Mejía (@CARLOSFMEJIA) September 3, 2019

Ante eso, el congresista Pablo Catatumbo pidió también una réplica para responder los señalamientos de Mejía. En su intervención le pidió respeto y coherencia. “El país ya empieza a cansarse y el Senado también de estar escuchando su discurso vociferante y mentiroso. Pidió una réplica porque los llamaron “asesinos”, pero a nosotros nos llama criminales. ¡Qué inconsecuencia!”, aseguró Catatumbo.

A la par, Mejía empezó a gritarle, interrumpiendo su intervención. El tono de la conversación subió considerablemente y Catatumbo reiteró: “Hicimos la Paz, la que usted está tirando desde aquí. El que tiene que respetar es usted. Debatamos ideas, pero no insultos, porque yo nunca lo he insultado a usted”, mientras Mejía le repetía que lo respetara.

Tras la constancia, Catatumbo continúo con la declaración que quería dejar por sentado: los hechos en contra del Partido Liberal en Suárez, Cauca. A la par, en Twitter, Mejía trinó una serie de opiniones sobre el partido, los disidentes que se rearmaron y la Paz firmada con el Estado e impulsada por el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos.

“Si los narcoterroristas Farc, Márquez y compañía, no hubieran sacado su video amenazante, aquí seguirían diciendo que la paz de Santos es una maravilla”, escribió.

Si los narcoterroristas Farc, Márquez y compañía, no hubieran sacado su video amenazante, aquí seguirían diciendo que la paz de Santos es una maravilla, pero aún así, sus aliados prefieren culpar al pte Uribe de incitar a la guerra y al pte Duque de incumplir los acuerdos. pic.twitter.com/iKGbp9EdJG — Senador Carlos Felipe Mejía (@CARLOSFMEJIA) September 3, 2019

No es la primera vez que los gritos de Carlos Felipe Mejía causan malestar en el Capitolio. A finales de mayo, durante un debate de control político sobre la situación de esa época de la Amazonia colombiana, tuvo otro encontrón con Catatumbo, durante una sesión en la Comisión Quinta, de la cual ambos hacen parte. “Usted no me va a decir qué puedo decir aquí y qué no, usted que está sentado ahí impunemente. Narcoterrorista”, le gritó Mejía al senador de la FARC. En ese entonces, varios congresistas aseguraron que era necesario un llamado de atención ante las salidas de casillas del uribista.