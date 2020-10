Carlos Holmes Trujillo enfrenta este jueves el segundo intento de moción de censura de la oposición. Aunque parece tener el apoyo de los cercanos al Gobierno, información llevada por algunos senadores podría ponerlo en serios aprietos.

Hace tres semanas el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, enfrentaba uno de los momentos más difíciles de su carrera política: dos debates de control político y dos intentos de moción de censura. En menos de un mes el funcionario tenía en juego su puesto y no estaba claro si tenía el capital político suficiente para soportar los embates sucesivos de la oposición. Sin embargo, el funcionario sorteó la mayoría de retos planteados en el Legislativo y este jueves le queda la última batalla en el Senado: un debate de control político por los abusos de la Fuerza Pública en las protestas y una moción de censura por la presencia de tropas de EE. UU. Tal y como están las cosas, todo parece indicar que Trujillo saldrá fortalecido de cara a una futura candidatura presidencial.

El primer intento de censurar, léase sacar, al ministro se dio en la Cámara, donde la bancada oficialista y varios independientes cerraron filas a su favor. Durante ese debate, representantes de la oposición lo cuestionaron por el desconocimiento al fallo que le exigía ofrecer disculpas por los excesos policiales en la protesta social, lo ocurrido durante las movilizaciones de septiembre en Bogotá y alrededores, y la situación de orden público en el país. No obstante, Trujillo respondió a cada uno de los cuestionamientos y se vio soportado tanto por los afines del Gobierno como por la cúpula militar. A pesar de que en medio del debate el Tribunal de Bogotá ordenó que ofreciera disculpas por los excesos de la Policía, este hecho no lo perjudicó.

Al final, el mindefensa obtuvo un respaldo aplastante: 126 votos en contra de la moción y solo 24 a favor. Además del apoyo mayoritario, logró también que se corriera para este jueves el debate de moción de censura que estaba planillado en Senado para el 13 de octubre. Aparentemente un hecho menor, pero que terminó favoreciéndolo, pues el pasado fin de semana el Consejo de Estado tumbó el fallo que ordenaba al Ejecutivo consultarle al Senado sobre la operación de una brigada de asesoría militar estadounidense en el país. Precisamente por el supuesto desconocimiento de este fallo fue que los senadores Jorge Enrique Robledo, Iván Cepeda y Roy Barreras, entre otros, invocaron la moción de censura en contra de Trujillo.

Sin fallo que pudiera el ministro de Defensa desconocer, no tiene mucho sentido el debate de hoy, señalan varios expertos, entre los que está Héctor Riveros, director del Instituto de Pensamiento Liberal (IPL). “La moción es por un fallo que ya no existe, que fue revocado. Uno se cuestiona si va a haber moción de censura. Es una equivocación de quienes lo promueven”, expresó el analista, quien añadió que no hay ninguna posibilidad de que prospere la acción llevada a cabo por la oposición. En esta línea, el politólogo Miguel Silva Moyano comentó que jurídicamente no tendría sentido seguir con la moción, pero como es un juicio político, es claro que la oposición debe seguir hasta el final con la convocatoria y el debate.

Mauricio Jaramillo, profesor de la Universidad del Rosario, señaló que a pesar de que el fallo haya sido revocado y que incluso pareciera que los llamados de moción de censura han beneficiado a Carlos Holmes Trujillo, era el deber de la oposición hacer esta convocatoria. “Hablaría muy mal de ellos no hacerlo”, declaró, pues aseguró que ha sido trágica la postura asumida por el ministro de Defensa frente a los derechos humanos. Sin embargo, el académico fue otro de los que afirmó que es muy difícil que la moción prospere, esto debido a la polarización que hay en el país, que garantiza que el Gobierno tenga las fuerzas suficientes para salir victorioso de estas acciones. “El uribismo sigue siendo una fuerza política importante y la oposición no ha podido con esta”, expresó.

El punto de la polarización fue compartido por Riveros, quien aseguró que no existe mayor posibilidad de que el debate cambie posiciones para convencer a los cercanos al Gobierno de votar para que Trujillo salga del Ministerio. Además, recalcó que la oposición falla al hacer solo un recuento de los hechos por los que ha sido llamado el funcionario a rendir cuentas y no llevar denuncias nuevas, tal como lo hizo el senador Roy Barreras durante la moción de censura a Guillermo Botero, el antecesor de Trujillo en el cargo. Precisamente este último hecho está en el ambiente, pues hace un año Botero estaba en la misma situación en la que hoy está Trujillo, aunque los expertos coinciden en que al actual ministro lo protege su trayectoria y que es “un animal político”.

Es más, los consultados consideran que Carlos Holmes Trujillo ha salido fortalecido de los llamados al Congreso y de la anterior moción de censura en la Cámara. Según Jaramillo, el hoy mindefensa “comienza a tener adeptos en el Centro Democrático y cercanos al uribismo, pues se muestra como una figura de autoridad en comparación a la debilidad de Duque”. El experto concluyó: “El Gobierno está muy debilitado, pero Carlos Holmes Trujillo sale fortalecido”. Por su parte, Riveros también señaló que esta moción de censura solo le está dando una nueva oportunidad para que Trujillo se luzca con un discurso y se afiance en el Centro Democrático, pero aseguró que no está tan seguro de que esto pueda implicar réditos electorales para 2022.

Sigue adelante la moción

A pesar de que el fallo sobre la misión militar estadounidense fue revocado y de que a última hora se decidió que será virtual, debido a un posible brote de coronavirus en el Capitolio, los citantes expresaron a este diario que seguirán adelante con la moción. Los senadores Iván Cepeda y Jorge Enrique Robledo, ambos del Polo Democrático, confirmaron que sus argumentos se centrarán en el incumplimiento del fallo expedido por el Tribunal de Cundinamarca, mismo que fue revocado el fin de semana por el Consejo de Estado. “A pesar de la decisión de ese alto tribunal, que es muy débil y no se sostiene, hay una anomalía. La Presidencia burló la Constitución”, comentó Cepeda.

En este sentido, reseñó que llevan un seguimiento pormenorizado de lo que ha ocurrido en las zonas en las que se ha movido la misión estadounidense y advirtió que el Ministerio de Defensa ha estado reticente a responder los derechos de petición sobre la acción de esa misión de colaboración. Robledo confirmó que se centrará en “las ilegalidades del ministro frente a las tropas estadounidenses”. El líder del MOIR dijo que el fallo del Consejo de Estado solo trata temas de forma, pero “de ninguna manera afecta el fondo de la tutela. Lo cierto es que la Presidencia no acató y el ministro mintió con las cartas de los senadores”. Robledo hizo referencia a la rueda de prensa en la que Trujillo aseguró que el Senado ya había dado el visto bueno para la operación de las tropas extranjeras en el país.

Ahora se dice que tal y como sucedió en la moción en contra de Guillermo Botero, el senador Roy Barreras, quien recientemente renunció a la U, llevaría al debate de este jueves revelaciones sobre hechos relacionados con la Fuerza Pública que posiblemente pondrían en aprietos a Trujillo. Algunas fuentes comentaron que serían varios los temas que el congresista vallecaucano tendría preparados para este debate. Vale recordar que fue Barreras uno de los arquitectos de la salida de Botero del Ministerio de Defensa ante la revelación de que miembros del Ejército bombardearon un campamento de una disidencia de las Farc, en la que la mayoría de sus miembros eran menores de edad.