“El partido Liberal ha perdido incidencia”, admite De la calle

Redacción Politíca

Horas después de proclamarse como candidato presidencial del liberalismo en 2018 –tras ganar la consulta interna de su partido– este lunes el exjefe negociador de paz del Gobierno en La Habana (Cuba), Humberto De la calle, admitió que su colectividad “ha perdido incidencia”, en referencia a los resultados de la contienda que lo enfrentó al exministro Juan Fernando Cristo, en la que solo participaron 744.521 personas de más de 35 millones habilitadas (alrededor del 2,12 %).

Según De la calle, quien se declaró satisfecho por su triunfo en las urnas, “el partido Liberal ha perdido su sitio” en la política colombiana, por lo que aseguró –en diálogo con la emisora Blu Radio– que uno de sus principales objetivos será “recoger a quienes se han ido otros partidos”. (Lea: De la Calle, el hombre de la paz)

“Este partido ha cometido errores, como todos, ahora hay que superar el paso. Esa es parte de la tarea”, agregó el ahora candidato presidencial, quien –en respuesta a las eventuales coaliciones políticas que formará de cara a las elecciones de 2018– manifestó que ahora se dedicará “a sumar y a sumar”. (Lea también: "El cambio para Colombia viene, ténganlo por seguro": De la Calle)

De la calle, quien señaló que recibió llamadas de felicitación de Claudia López y Sergio Fajardo, dijo también que no descarta una consulta interpartidista buscando conformar una gran coalición que les permita llegar fortalecidos a la Casa de Nariño: “Hay que establecer un mecanismo, que puede ser una consulta interpartidista, antes de la primera vuelta”, agregó, insistiendo en que no es el candidato del presidente Juan Manuel Santos.

“No tengo cuotas y nunca he tenido. Soy responsable hasta la última coma del acuerdo que puso fin al conflicto, pero al mismo tiempo me siento con libertad de postulación política (…) Me siento en total libertad para proceder”, indicó.

El exjefe negociador de paz reveló adicionalmente que ha recibido versiones sobre una supuesta manipulación electoral en la Costa Atlántica para que su rival, Juan Fernando Cristo, resultara favorecido en la consulta bajo el auspicio del partido Cambio Radical, en particular, del actual alcalde de Barranquilla, Alejandro Char.

“Hay una serie de versiones, pero pienso que son cosas menores, acerca de que Cambio radical intervino (en los resultados) y no me quejaría de eso, pues la consulta era popular y hay que ser coherentes. Eso no es reprochable. Pero me agregan muchas voces la idea de que esta fue una operación comandada por el doctor Char desde la Alcaldía, lo cual ya es distinto, porque eso es intervención en política. Es la versión que recibo, no tengo prueba reina. Queda ahí esa duda”, precisó.