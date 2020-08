El Partido Liberal “ni hace ni deja hacer”: Serpa

Horacio Serpa Uribe manifestó que la colectividad “solo piensa en la burocracia y en los avales”. Como él, otros liberales han cuestionado el futuro del liberalismo y su búsqueda política.

Una crítica más le cae al Partido Liberal, esta vez proveniente de Horacio Serpa Uribe. Aunque está alejado de la escena política y lucha actualmente contra el cáncer, Serpa Uribe manifestó lo que dicen otros dirigentes liberales: que la colectividad “solo piensa en la burocracia y los avales”.

Por medio de su cuenta de Twitter, el exfuncionario público escribió que es válida la percepción de que su partido “se volvió un estorbo”. “Ni hace ni deja hacer. No es lo que queremos los liberales. Hay que luchar es por el liberalismo”, dijo.

Me parece válido eso de que el Partido Liberal se volvió un estorbo. Ni hace ni deja hacer. Solo piensa en burocracia y en los avales. No es lo que queremos los liberales. Hay que luchar es por el liberalismo. — Horacio Serpa Uribe (@HoracioSerpa) August 25, 2020

Su apreciación no es nueva. De hecho, en una entrevista con este diario, publicada el pasado 8 de agosto, Serpa Uribe comentó que en la colectividad roja “hay mucha gente buena. Acepto que también hay bastante mequetrefe”. En ese espacio, añadió que, como militante liberal, le gustaba la idea de que el expresidente César Gaviria se hiciera a un lado para darle paso a las nuevas generaciones y renovar el partido. Sin embargo, reiteró que no consideraba ahondar en ese asunto: “Pero no estoy ni voy a estar en el rifirrafe político, por lo que debo ser prudente y estar callado. Quiero hacer otras cosas, en el plano ideológico, siempre con mis temas de paz, derechos humanos y pobreza”, comentó en la entrevista.

Varias de esas consideraciones las comparten algunos liberales. Desde tiempo atrás vienen cuestionando las decisiones del partido frente al poder, a la presidencia de Iván Duque y hacia el futuro de la colectividad misma. Uno de los grandes “disidentes” de la dirección que Gaviria le ha dado al partido ha sido el senador Luis Fernando Velasco quien, como Serpa Uribe, cree necesaria que una fuerza socialdemócrata conquiste al país pues la derecha “no lo ha hecho bien”.

Así lo expresó Velasco a este diario, también en una entrevista sobre el Partido Liberal. “No es algo contra la persona de César Gaviria. Es un llamado a la organización política liberal, porque el partido que no sea capaz de renovarse va a desaparecer. El tema central de mi debate no era si Gaviria era o no director del partido, sino hacia dónde va la colectividad. No quiero que el partido sea un instrumento para lavarle la cara a una derecha y volverle a entregar el poder. Porque la derecha no lo ha hecho bien en el poder. Ese debate no lo dejaron dar en la convención”, dijo Velasco el pasado 25 de agosto.

Velasco comentó sin tapujos que ve a las toldas rojas muy “acomodadas”, pues está aceptando transacciones pequeñas con el poder y no en busca de las grandes transformaciones de la sociedad. “El Partido tiene que dejar de ser un dispensador de avales”, afirmó.

Estas críticas se hicieron más evidentes y públicas luego de que el Partido Liberal, en su última convención -realizada de manera virtual- reeligiera al expresidente César Gaviria como director de la colectividad. Desde antes de la votación, la mayoría de los representantes y alrededor de la mitad de los senadores liberales decidieron apostarle a Gaviria nuevamente. Pese a las peticiones, los militantes hicieron caso omiso a los llamados por renovar la dirección.

