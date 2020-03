"El pecado del decreto fue no socializarlo antes": gobernador del Meta

Un torbellino de comentarios, críticas e incluso apoyo han nacido en torno al decreto 444 de 2020, expedido por el Gobierno el lunes 23 de marzo. El documento generó una fuerte polémica porque si bien crea un Fondo de Mitigación de Emergencia (FOME), para responder a las necesidades básicas en este periodo de crecimiento de casos del nuevo coronavirus, también recoge varios recursos para proveer de liquidez a los bancos y así garantizar que la población pueda acceder a créditos en caso de ser necesario. De hecho, la normativa es más clara en el segundo aspecto mencionado, y no tanto en el punto que protege la asistencia social.

(Para ampliar lea: ¿Centralizar o no recursos para coronavirus?, desacuerdo entre alcaldes y administración nacional)

Sobre el tema se han dado varias reflexiones. Primero porque mandatarios como Claudia López, alcaldesa de Bogotá, y Carlos Mario Marín, alcalde de Manizales, rechazan tajantemente la medida, pues consideran como un atropello que el Gobierno priorice la liquidez bancaria y el sostenimiento del sistema financiero por encima de otros asuntos como el equipamento de servicio médico e instalaciones que reciban a los colombianos contagiados por el virus. Y segundo, ha entrado a la discusión la viabilidad del decreto, respecto a que tome a modo de préstamo recursos territoriales como los 2,7 billones de pesos que tiene el Fondo de Pensiones de Entidades Territoriales (Fonpet). Tanto así, que la misma Corte Constitucional manifestó que realizará control de constitucionalidad a dichos documentos expedidos para solventar la crisis que hoy encara el país.

Ciudadanos exigen a Alcaldes subsidios, mercados y gratuidad en S.Públicos. Como Pte de @Asocapitales le pido al Presidente recursos para la gente.



Abusivo que usen mi nombre para legitimar #Decreto444 que quita la $ regiones para entregarlo a bancos. #PlataALaGenteNoALosBancos pic.twitter.com/lo3N8zER9a — Carlos Mario Alcalde (@Alcalde_Verde) March 24, 2020

El último aspecto, aunque representa apenas un mínimo porcentaje en el total de dineros que entrarían al FOME, es fundamental, al menos para las entidades territoriales. En un principio, gobernadores como Ricardo Orozco, del Tolima, sintieron preocupación porque no comprendían bien de qué trataba el decreto. Sin embargo, mientras el debate crecía en redes sociales, la Federación Nacional de Departamentos (Fededepatamentos) se reunió con el Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional, concluyendo que respaldaban la norma presidencial.

Según Juan Guillermo Zuluaga, gobernador del Meta y presidente de Fededepartamentos, el decreto es válido y se aplicará en coordinación con los mandatarios locales y territoriales. No obstante, afirmó que el gran error del Gobierno fue no socializarlo antes, una falta que encubó las opiniones en contra del documento y el revuelo en las cuentas de Twitter de los alcaldes y goboernadores. Dijo que los créditos fungirán como un salvavidas para empresarios medianos y pequeños que se vean afectados por la cuarentena nacional que justo empieza hoy. Asegura que, pese a las diferencias entre organizaciones como Fededepartamentos, Fedemunicipios y Asocapitales, es necesario rodear al presidente Iván Duque en este coyuntura.

(Lea también: Fededepartamentos respalda a Gobierno en manejo de recursos para coronavirus)

Por medio de un comunicado, Fededepartamentos respaldó el decreto 444 de 2020, que crea el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) que, entre otras cosas, brinda recursos a las entidades financieras y que provienen de bolsas como el Fondo de Pensiones de Entidades Territoriales (FONPET). ¿Los 32 gobernadores le respaldan, pese a la polémica que generó?

Nosotros tenemos una comunicación interna con todos los gobernadores. El decreto generó ayer mucha preocupación. Creo que el gran pecado del decreto fue no haberlo socializado un poco más antes de hacerlo público. Entendemos que estamos en una situación de emergencia y que hay que tomar decisiones, entonces queremos confiar y creer en el liderazgo del presidente.

Una vez expedido el decreto el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y del director de Planeación Nacional, Luis Alberto Rodríguez, nos explicaron por medio de llamadas y videoconferencia el alcance del decreto. El documento una vez emitido generó muchísimas preocupaciones en los mandatarios regionales. Una vez se prendieron esas alarmas por el origen de los recursos, la Federación de Departamentos nos ponemos en comunicación con los mencionados.

¿Por qué?

Porque por medio de él vamos a tener la posibilidad de armonizar inversiones con nuestros recursos, coordinadas con los mandatarios locales. Por eso le ofrecimos todo el respaldo al decreto. No solamente desde Fededepartamentos, sino también la Federación de Municipios.

(Lea también: “Recursos de la emergencia deben ir a población que está sufriendo”: Alianza Verde)

Usted menciona que le explicaron los alcances del decreto. ¿Cuáles son, respecto al dinero del Fonpet?

Lo principal del mensaje es que el decreto no afecta los recursos de ninguna entidad territorial, porque no se cruza con nuestros planes de inversiones ni las fuentes de financiación. El dinero del Fonpet no se iba a utilizar sino hasta el 2040, es decir, siendo una plata de los territorios, ningún alcalde ni gobernador podría disponer de los recursos hoy. Entonces, el Gobierno toma los 2,7 billones de pesos que hay ahí como un préstamo y paga intereses.

Cabe aclarar que aunque es préstamo, ese recurso se utilizará con las mismas entidades territoriales y que en esta emergencia el Gobierno tiene la facultad de utilizarlo. Así que no hay ningún inconveniente y las explicaciones nos dejaron tranquilos porque ya sabemos que las inversiones que se harán con esos recursos se van a coordinar con las entidades territoriales para responder a la emergencia, para dotar hospitales, para construir, para ampliar su capacidad de atención cuando se necesite, para comprar alimentos, para responder a las necesidades de materiales para médicos y enfermeras.

¿Ya está definido si utilizarán los $ 2,7 billones del fondo o solo una parte?

No, hasta ahora se va a plantear el plan de inversiones, que lo van a armonizar con las entidades territoriales. Creo que hoy la emergencia no es un problema de plata. Los recursos se han conseguido. Antes, estoy convencido incluso que muchas de las entidades territoriales no alcanzarán o no tendrán los suficientes proyectos para acceder a estos dineros. Tenemos que ser muy juiciosos y diligentes en la presentación de proyectos que deben presentarse muy rápido para atender la situación.

(Le puede interesar: ¿Cómo funcionará el sistema financiero durante la cuarentena?)

Entonces, ¿qué opinión le merece las denuncias que hizo la alcaldesa Claudia López? Ella manifestó que el Gobierno no debería utilizar esta emergencia para "autoprestarse recursos y dárselos a los bancos". Dijo también que el Banco de la República ha "garantizado liquidez a los bancos", de manera que no debería hacerse uso del FONPET.

Creo que esa discusión sobre que la plata es para financiar a los bancos es un tema que quedó absolutamente claro y no hay tal cosa. Eso no se va a hacer. Yo estoy de acuerdo con la doctora Claudia López en que esos recursos se utilicen para esos gastos básicos y urgentes. Con ella estamos coordinando varias acciones para atender a la población.

Estos no son momentos para discutir, el país debe vernos unidos. En este momento no le podemos generar polémica a todo. Tenemos derecho a expresarnos pero este es un periodo de patriotismo. Por eso, lo primero que debemos hacer es rodear al presidente, que está al frente de esta emergencia. Generar choque de trenes con el presidente, ¿qué pueden esperar los ciudadanos? Hago un llamado a la tranquilidad porque desunidos, con un enemigo invisible, es bien complicado.

(Lea también: Tenga en cuenta estas medidas del sector financiero por emergencia de coronavirus)

Pero el decreto sí es claro en que los recursos del FOME sí serían una ayuda para los bancos en medio de una coyuntura de aumento de casos del nuevo coronavirus.

Es que también necesitamos que nuestros pequeños y medianos empresarios pueda tener acceso a créditos. Muchas personas están pidiendo que en esta situación de emergencia puedan conseguir soluciones a través de los créditos que brindan los bancos. Esa también es una demanda de los ciudadanos. Los créditos son para atender también a la gente, a los tenderos, por ejemplo. Necesitamos que siga circulando la economía, que no se nos caiga. Si además de una pandemia tenemos una economía en caos pues sería más difícil atender la situación.

Para quedar claros con este tema, ¿los 32 gobernadores, luego de hablar con la Federación, apoyan el decreto y el uso de los 2,7 billones del Fonpet?

Las decisiones se toman en tiempo real. Nosotros tenemos un chat donde están todos los mandatarios, y Carlos Camargo, director ejecutivo de Fededepartamentos. Ayer mismo se conectaron muchos gobernadores, el director de Planeación, la directora ejecutiva de Asocapitales, el director ejecutivo de Fedemunicipios. Luego de esa reunión designamos a Nicolás García, gobernador de Cundinamarca, como representante nuestro en esta coyuntura. Y él, en horas de la tarde, se reunió con el presidente Iván Duque y el equipo económico. Una vez salió de presidencia, inmediatamente nos explicó qué estaba pasando.

Puede que tengamos algunos puntos en los que no estemos de acuerdo, pero el llamado nuestro desde la Federación es a unirnos como país. En este momento todos los que tienen responsabilidades públicas deben tener la grandeza de saber que hay que trabajar de la mano. Ya habrá momento para la contienda política, después de esto.