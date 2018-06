El pesimismo político de Matador

Política sin tapujos

En la madrugada del martes 3 de abril, el caricaturista Matador escribió en su cuenta en Twitter: “Amigos, ante las amenazas de muerte de algunos seguidores del uribismo y del Centro Democrático, he decidido no volver a publicar nada en mis redes sociales. Si quieren venir por mí, no tengo escoltas ni nada... tengo un lápiz y mi cerebro. A la gente que me sigue, un abrazote”.

Para esa fecha, el país estaba en plena campaña electoral. Habían pasado dos semanas de las elecciones legislativas y faltaba poco menos de dos meses para la primera vuelta presidencial, que se realizó el 27 de mayo. Una época, se diría, ideal para los caricaturistas como Matador, dedicados a contar el qué hacer nacional con sus dibujos. Pero no fue así.

Los insultos a Matador, sobre todo por la forma en la que caricaturiza al presidente Iván Duque, fueron aumentando de calibre hasta que un usuario le escribió en Twitter: “Matador es un canalla q (sic) falta nos hace Castaño para callarlo”, refiriéndose al líder paramilitar Carlos Castaño.

Entonces, Julio César González, verdadero nombre del caricaturista, cumplió su palabra. Durante casi dos meses, hasta el 30 de mayo, aunque siguió publicando sus caricaturas en El Tiempo, se mantuvo en redes sociales. Ese martes 30 publicó de nuevo en Twitter: “A las personas que me amenazaron de muerte, no guardo rencor alguno y a la gente que sigue mi trabajo y que me dio su apoyo les envío un abrazote”.

En ‘Política sin tapujos’, podcast del diario El Espectador, hablamos con Matador sobre este episodio y sobre los motivos por los que volvió a las redes sociales. Pero también conversamos sobre la polarización, la corrupción y la importancia del humor político que, según él, es una forma de expresar ese pesimismo que suele sentir cuando ve el día a día de la política en el país.

