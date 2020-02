“El presidente ejerce un mandato ilegítimo”: Gustavo Petro tras declaraciones de Aida Merlano

En un video de 7:34 minutos, el senador Gustavo Petro Urrego expresó sus impresiones sobre la entrevista que la prófuga Aida Merlano otorgó a Vicky Dávila, en Semana, y en la que contó detalles de cómo habría funcionado la red de compra y venta de votos que funcionó en Barraquilla y por la que fue condenada a 15 años de cárcel por la Corte Suprema de Justicia.

Para Petro, “si las denuncias son ciertas, y todos sabemos que lo son, el presidente ejerce un mandato ilegítimo y es altamente probable que Colombia Humana haya ganado las elecciones libres”.

“Ni más ni menos se demostraría lo que todos sabemos, que la mayoría de quienes hacen las leyes son delincuentes, que una ley mal hecha desde el crimen no es legítima, que así no se puede construir una democracia y que, si seguimos así, no podremos construir una nación grande y muchos menos la paz”, reclamó el senador, quien perdió las elecciones presidenciales de 2018 frente al entonces candidato del uribismo Iván Duque Márquez.

En ese sentido, Petro Urrego se refirió a la compra de votos en el Caribe, que llevó a Aida Merlano hasta el Senado de la República. “En la costa atlántica la población pobre cree que así es la política, y una y otra vez eligen a sus verdugos, para quejarse en silencio bajos los ranchos sin piso, en medio de la sequía o las inundaciones, para quejarse mientras sus niños se quedan sin escuela y sin agua”.

Acusó a la clase media de aplaudir esa forma de hacer política “porque le produce más sinsabor que una política decente ayudara antes que nada a los más vulnerables”. Y sobre los más ricos, dijo: “En los sectores megarricos del país aplauden a rabiar porque solo así se sostiene un sistema de privilegios exorbitantes”.

Según el senador, lo ocurrió en las elecciones de 2018 tiene hoy “otras connotaciones”. “Antes, los envíos clandestinos de los candidatos presidenciales se los robaran los caciques regionales del clientelismo. López Michelsen fue engañado, sus contrincantes eran miembros del establecimiento, no había peligro del cambio de sistema de la corrupción y el privilegio de pocos. Esta vez no se robaron los dineros, al contrario, los consiguieron de las arcas guardadas de los contratos corruptos, fluyeron a manos llenas para comprar los votos y garantizar que se compraran”.

En su declaración, Petro también lanzó pullas a quienes votaron en blanco e la segunda vuelta. “Se empeñaron con todo y tuvieron éxito en la costa. Entre el voto en blanco y el voto comprado de los pobres en la provincia caribeña, mi tierra, la corrupción mantuvo el poder. Hoy, todas y todos lo sabemos: el poder es ilegítimo”.

Finalmente, invitó a la movilización social, que, dijo, debía centrarse en las reformas de “leyes estructurales” que, a su juicio, han afectado derechos principales de la ciudadanía, como la pensión, el trabajo estable, la educación, la salud, el acceso a la tierra y a la paz.

“La movilización debe contar con el electorado de la Colombia Humana sin perezas y sin desmayos, llenar de esperanza multicolor a Colombia y llenar sus calles de multitudes. Al lado del Gobierno no hay nadie, solo narcos y corruptos, y uno que otro contratista vividor. Al lado nuestro está la esperanza y un saber h hacer sobre el futuro inmediato”.

Vea el video completo